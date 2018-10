Lomba e Pottker destacam atuação do Internacional na goleada contra Fluminense

O Internacional não teve apenas a "ajuda" do Fluminense no Maracanã. Os gaúchos contaram com a pontaria de dois uruguaios do elenco para vencer o Fluminense por 3 a 0 com certa facilidade na noite desta segunda-feira (13), pela 18ª rodada do Brasileirão, e retoma a terceira posição na tabela.

Após a partida os jogadores destacaram a atuação de forma "convincente". O goleiro Marcelo Lomba foi além e disse que se tratou de um resultado "maravilhoso". O goleiro foi um dos responsáveis por manter o zero no placar colorado. Em três intervenções, fez defesas decisivas.

"Viemos de uma construção que não é de hoje. Na hora certa, nossos jogadores estão marcando gols, a defesa indo bem. É uma atuação maravilhosa. Tudo que a gente sonhou deu certo. Mas não podemos nos iludir, já temos um jogo difícil contra o Paraná. É pés no chão. Vamos trabalhando para, quando precisar, o goleiro aparecer. É mérito da equipe, do Odair, do Cristiano Nunes na preparação física. Tenho que falar de todo grupo".

William Pottker foi mais reservado nas declarações, mas definiu o Inter como um time "convincente" no jogo. Ressaltou as inúmeras chances criadas, e aproveitadas, para justificar a vitória sobre o Fluminense. Também cobra atenção para os próximos duelos, com os adversários mais atentos ao Colorado.

"Se for ver, a gente teve perigo só em cruzamentos. Tivemos muitas chances de fazer os gols. Não diria atuação de título, mas convincente pelo que apresentamos. Vamos mostrar nosso valor dentro da competição. Com certeza as equipes vão vir mais fortes contra a gente e temos que trabalhar ainda mais", afirmou o atacante.

O resultado recoloca o Inter na terceira colocação com 35 pontos, cinco à frente do Atlético-MG, o primeiro time fora do G-4. O time de Odair volta a campo na manhã de domingo. Às 11h, que recebe o Paraná na última rodada do primeiro turno, no Beira-Rio.