Odair Hellmann exalta boa fase do Internacional: "Estamos merecendo algo grande"

O Internacional, embalado pela boa fase, aproveitou as oportunidades e abriu um avassalador placar de 3 a 0 contra o Fluminense no Maracanã. A equipe colorada aproveitou as oportunidades e construiu o resultado já na primeira etapa, com gols de Jonatan Álvez e dois de Nico López. Após a grande vitória, o técnico Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio e falou sobre a surpreendente campanha até o momento.

De início, Odair comentou sobre a diferença de postura da equipe em jogos fora de casa. O Inter já soma quatro vitórias conquistadas fora do Estádio Beira-Rio e cresceu muito o índice em comparação com campeonatos anteriores.

“Acho que o Inter está tendo a mesma postura dentro e fora de casa, com estratégias diferentes. Quando se joga fora de casa, o adversário vai propor mais o jogo”, disse o treinador.

O destaque da partida foi Nico López, o atacante uruguaio marcou dois dos três gols da equipe. O jovem é um dos destaques do time na ascensão ao G-4, e a mudança de sua postura tática é de fundamental importância para a campanha. Ao ser perguntado sobre o tema, o comandante alvirrubro comentou sobre o seu papel na mudança de postura do uruguaio.

“Eu nunca desisti de nenhum jogador, nem vou. A minha conduta com o Nico é igual a com todos os jogadores, sempre buscando que eles entreguem o seu melhor”, completou.

A equipe gaúcha é terceira colocada no Campeonato Brasileiro com 35 pontos, estando a três pontos do líder São Paulo e a dois pontos do vice-líder Flamengo. Apesar da equipe estar no G-4 da competição, Hellmann tem cautela ao colocar o Inter como um dos postulantes diretos ao título.

“Quanto ao título do Campeonato Brasileiro, eu só penso no próximo jogo, que agora é contra o Paraná, domingo pela manhã. Nós não ganhamos nada ainda, nenhuma equipe ganhou nada. Vamos trabalhar para, no final, receber o que merecemos. Estamos merecendo algo grande”, avaliou.

Ao ser questionado sobre a nova contratação do clube, Paolo Guerrero, o comandante elogiou o atleta e fez questão de destacar a direção.

“O Guerrero é uma grande contratação. Quero parabenizar ao Rodrigo (Caetano) e à direção. O grupo de jogadores é sensacional e vai recebê-lo de braços abertos. Será mais um guerreiro, se juntando aos 37 que já temos”, finalizou.

O Internacional encerra o primeiro turno do campeonato no Domingo (19), contra o Paraná, no Estádio Beira-Rio.