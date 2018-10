Palmeiras e futebol japonês 'trocam' peças em dia movimentado

Nesta terça-feira (14), o clube Alviverde anunciou o meio-campista do Vissel Kobe Daiju Sasaki, de 18 anos, para as categorias de base. Já Thiago Martins foi para o Yokohama Marinos, do Japão, por empréstimo de 1 ano e meio.

O reforço para o clube paulista chega por empréstimo também, com duração de um ano e deve ser anunciado nesta quarta-feira (15). O jovem vem do clube do estrelado Iniesta.

Apesar de ser por empréstimo, o Verdão adquiriu 30% dos direitos econômicos do rapaz, pensando numa futura venda.

Já a baixa no elenco vem do também jovem Thiago Martins, que já foi apresentado e está treinando no Japão. O defensor saiu, pois perdeu espaço, já que o time está com muitos parceiros de posição.

Recentemente, Gustavo Gómez e Nico Freire foram apresentados, fora Edu Dracena, Antônio Carlos, Luan e Pedrão que já estavam há mais tempo no elenco. O clube japonês contará com Thiago até o final de 2019 e seu contrato com o clube brasileiro, em que já fez 65 jogos e 5 gols, vai até 2020.