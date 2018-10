Alex Santana comemora empate do Paraná contra Botafogo "Melhor um ponto do que nada"

O ataque do Paraná novamente passou em branco, dessa vez contra o Botafogo, no último domingo (12), na Vila Capanema, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alex Santana precisou virar herói e marcar o gol, no minuto final, que evitou a derrota e garantiu um ponto para o Tricolor na competição.

O camisa oito empatou o jogo aos 51 minutos do segundo tempo. Em entrevista coletiva, o atleta comemorou o lance e afirmou que, mesmo não sendo o resultado ideal, perder o jogo seria injusto.

"Graças a Deus consegui ser coroado e fazer um gol. Acertei um chute que acabou sendo desviado e alcançamos o empate​. Não era o que a gente queria, mas melhor um ponto do que nada. A determinação foi importante. Ficamos em cima do Botafogo o tempo todo e não merecíamos perder", disse.

Rogério Micale elogiou a dedicação apresentada pelo meia, e garantiu que esse comportamento é resultado de uma evolução que toda equipe vem demonstrando.

"O Alex foi o personagem do jogo. Ele sentiu cãibras, mas continuou tentando, teve coragem, e fez o gol que nos deu um ponto. Entramos para ganhar, mas não aconteceu. Mas estamos lutando, trabalhando e insistindo. Os jogadores se doaram aqui hoje (ontem). Temos tentado evoluir dentro da nossa proposta.", finalizou.

Por questões contratuais, Alex Santana não estará presente no próximo confronto do Paraná, contra o Internacional, no próximo domingo (18), no Beira Rio. Ele pertence ao Colorado e está emprestado à equipe paranaense.

O Tricolor da Vila precisará confiar no seu trio ofensivo, que vem chamando a atenção devido ao baixo rendimento em campo. O último gol de um atacante paranista foi marcado por Rodolfo, no mês passado, na vitória sobre o América-MG, por 1 a 0.