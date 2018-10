Gabigol desconversa sobre propostas e mira permanência no Santos: "Na alegria e na tristeza"

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13), no CT do América-MG, em Belo Horizonte, o atacante Gabigol falou sobre as propostas recebidas do Valência-ESP e do mundo árabe e sobre a sua decisão em permanecer no Santos.

O camisa 10 afirmou que esse é o momento de dar a cara a tapa e ajudar o time a sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e buscar a classificação na Copa do Brasil e Libertadores.

"Essa situação de proposta eu não costumo falar, deixo com meus pais e empresários. Conversei com ele sobre várias questões, de dentro e fora de campo. Abri essa situação, falei isso, sim, todos sabem do meu carinho pelo Santos, pela torcida, por meus companheiros. Viraram uma família para mim. Estou com eles e sabem disso. Podem contar comigo na alegria e tristeza. Estou bem no Santos, feliz, não dá para falar sim ou não, mas quero muito ficar e ajudar o Santos”, disse Gabigol.

“Sempre falei da responsabilidade dividida, alguns momentos eu falo e me exponho mais para ajudar. Vanderlei mais quieto, Alison fala mais e corre 9 ou 10 kms, corre e dá carrinho por todos. Bruno e Rodrygo mais quietos… Responsabilidade de todos, grande time, grande camisa, torcida imensa. É momento de pôr a cara a tapa, principalmente eu, não tenho medo. Nosso time tem muita calma, união. Somos grandes amigos e sabemos que, juntos, vamos sair dessa situação", completou o camisa 10.

O próximo compromisso do Santos é nesta quarta-feira (15), diante do Cruzeiro, às 19h30, no Mineirão, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Peixe foi derrotado por 1 a 0 e precisa vencer a Raposa para poder avançar na competição.