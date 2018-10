Próximo de retorno ao Sport, Hernane 'Brocador' comemora: "O bom filho a casa torna"

Hernane Brocador chegou ao Recife. Atacante, vindo do Grêmio, deve assinar com o Sport até o final de 2019. O jogador de 32 anos ainda passará por exames médicos antes de ser oficializada a contratação.

"Estou bem feliz poder voltar a vestir a camisa do Sport. Todos falam que o bom filho a casa torna. Estou novamente aqui e espero que esta passagem seja melhor que a primeira", disse.

Porém, o momento no novo clube é delicado. Sem vencer há oito partidas pelo Brasileirão, o Sport também está sem treinador, já que Claudinei Oliveira entregou o cargo no domingo.

O atacante passou pelo Sport em 2015. Com a camisa rubro-negra, fez 17 jogos e marcou quatro gols. Por conta de um imbróglio jurídico envolvendo o Al Nassr, ex-clube de Hernane, o jogador demorou a ser regularizado. Para completar, teve que disputar posição com André, que vivia um bom momento pelo Leão.

Do Sport, Hernane foi para o Bahia e fez uma boa temporada em 2016. Pelo Tricolor Baiano, disputou 46 jogos e marcou 21 vezes, ajudando o time a voltar para a primeira divisão do Brasileirão. Porém, não conseguiu manter o ritmo em 2017 por causa de uma lesão.

Foi negociado com o Grêmio em fevereiro deste ano, onde jogou apenas cinco partidas no time profissional e não chegou a marcar. Estava atuando no time sub-23 do Tricolor Gaúcho, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

"Eu estou com fome de jogar futebol. Todo atleta que estar jogando. Ano passado foi difícil. A lesão séria, fiquei cinco meses parado. Quero estar apto o mais rápido possível para ajudar", finalizou.