Frustrado, Geninho lamenta empate do Avaí contra Brasil de Pelotas: "Perdemos dois pontos"

Na briga para manter-se no G-4, o Avaí visitou o Brasil de Pelotas e empatou em 1 a 1. Apesar do jogo ser na casa do adversário, a equipe catarinense saiu de campo com um gosto amargo. Desde o primeiro tempo, o Leão teve um jogador a mais e dominou a partida. O gol sofrido no final do segundo tempo frustrou os jogadores e o técnico Geninho, que lamentou muito o resultado e as chances desperdiçadas ao longo da partida.

"Não ganhou um ponto jogando fora. Perdeu dois. O jogo estava 1 a 0, Brasil só tinha uma jogada, não entrava na área, não teve jogada de fundo, só duas. Só bola levantada, achou o gol assim. Mas o Avaí perdeu várias chances de gols. Tivemos contra-ataque, não soubemos matar o jogo. Fomos castigados pelo gol no final. Jogo que era para levar três pontos, leva só um", afirmou.

O treinador comentou sobre a oportunidade mais clara do Avaí no segundo tempo, pouco antes de sofrer o gol de empate. No lance, Lourenço saiu cara a cara com o goleiro e tentou um toque por cobertura, jogando para fora. Apesar da chance perdida ter feito a diferença no placar, Geninho não culpou o atleta, mas sim o compilado de falhas gerais do time nas horas decisivas do confronto.

"Não foi dizer que faltou capricho (aos atletas), mas o erro também. Não foi só conclusão, mas erro de passe também, era só enfiar bem. Tivemos quatro chances reais de matar o jogo. Levamos o gol na única jogada que o Brasil tinha, a bola aérea. Vai embora frustrado. Deixamos escapar uma chance grande. Não tem que culpar ninguém, o culpado somos nós mesmos. Seria bom vencer, em um campeonato tão apertado como esse", concluiu.

Com 33 pontos, o Avaí é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha voltará a campo contra o Juventude, na próxima terça-feira (21), às 19h15 (de Brasília), na Ressacada.