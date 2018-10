RESULTADO Chapecoense x Corinthians pelas quartas de final da Copa do Brasil (0-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma live, torcedor. Não deixe de ficar por dentro de todas as notícias da classificação alvinegra.

Agora, o Corinthians terá o Flamengo pela frente nas semifinais da competição.

51' Acabou! O Timão está na semifinal da Copa do Brasil!

48' Corinthians troca passes sem pressa e tenta subir ao ataque.

47' Foram adicionados mais seis minutos de acréscimo.

45' Por pouco! Jonathas sai cara a cara com Jandrei, dá um toque por cima, mas a bola vai fraca e a defesa da Chape recupera.

42' Chape tenta vir pra cima nos instantes finais, mas o Corinthians se fecha.

40' Cartão amarelo para Romero.

No lance do gol, Jadson mandou uma falta direta para o gol e encobriu Jandrei. Um golaço.

39' Ralf entra no lugar de Douglas, que saiu machucado.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! GOLAÇO! É DELE, MAGIC JADSON, O CAMISA 10 ALVINEGRO.

36' Vital recebe falta na lateral esquerda e o Corinthians tem a chance de cruzar a bola na área.

35' Após o escanteio, a defesa corinthiana afasta o perigo.

34' Eduardo tenta o cruzamento para a área e é desviada. Escanteio.

34' Substituição no Corinthians: sai Clayson entra Mateus Vital.

33' Na batida, Cássio sai de soco e afasta o perigo.

33' Escanteio para a Chape.

32' Cássio recebe cartão amarelo por tentar retardar o tempo em tiro de meta.

30' Substituição no Corinthians: sai Sheik, entra Jonathas.

27' Substituição dupla na Chape: saem Bruno Silva e Bruno Pacheco, entram Kendy e Alan Ruschel.

25' Cartão amarelo para Emerson Sheik.

24' UHHHH! Clayson arrisca de fora da área, a bola passa pertinho do gol e vai pra fora.

22' Substituição na Chape: sai Yann Rollin, entra Doffo.

21' Jogo constantemente paralisado por faltas. Jogadores do Corinthians ficam caídos por muito tempo nas faltas.

19' Cartão amarelo para Amaral.

18' Sheik recebe bola dentro da área, é desarmado e descola escanteio para o Corinthians.

15' Chape tenta a pressão, mas o Corinthians sai trocando passes na defesa.

11' Defendeu, Cássio! Bruno Silva chuta cruzado e Cássio defende chute com a ponta dos dedos a bola no alto.

10' W. Paulista cruza na área e Avelar afasta de chute.

8' UHHH! Fagner corre pela ponta direita, toca para Sheik dentro da área que chuta de primeira, manda pra fora, mas a bola passa perto.

5' W. Paulista arranca pela ponta direita, tenta o cruzamento e manda nas mãos de Cássio.

4' Corinthians mais agressivo neste início de segunda etapa, pressiona a saída de bola.

2' UHHHHHH! Márcio Araújo erra na saída de bola, Douglas arrisca um petardo de fora da área e assusta o goleiro Jandrei.

0' Apita o árbitro! Bola rolando para os 45 minutos finais.

Segundo tempo vai começar...

46' E acabou! Final de primeiro tempo na Arena Condá. Tudo igual até agora, 0 a 0.

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' Jogo morno até aqui, se encaminha para um final de primeiro tempo sem grandes chances.

39' Romero tenta o cruzamento para dentro da área, mas Douglas afasta o perigo.

38' UHHHH! Rafael Thyerre mais uma vez aparece, mas não consegue chegar na bola.

37' Canteros tenta sair jogando em velocidade na intermediária e recebe a falta. Chance de bola aérea na área do Timão.

34' Romero tenta o lançamento para Danilo Avelar dentro da área, mas manda a bola muito forte.

32' Canteros bate forte na bola, que passa por todo mundo e vai pra fora.

31' Bruno Silva recebe em velocidade pelo lado direito e descola escanteio para a Chape.

30' UHHHHH! Jadson arrisca um chutaço de fora da área e Jandrei dá um tapa na bola e manda para escanteio.

28' Instruído pelo microfone, Leandro Vuaden anulou o gol.

27' Em falta lançada na área, Rafael Thyerre chutou a bola que explodiu no travessão e entrou no gol.

26' Gol impedido da Chape! O árbitro vai consultar o VAR.

24' Chape não tem pressa, muito menos o Corinthians, e toca a bola no campo de defesa enquanto que o Timão espera os donos da casa.

20' Afasta a zaga! Bruno Silva invade a área até a linha de fundo e Pedro Henrique corta o passe do jogador da Chape.

17' Jogo com muitos erros de passes para ambos os lados. Nenhuma das equipes ainda acertou um chute no gol.

16' Clayson faz jogada individual na lateral esquerda e é derrubado pelo defensor.

13' Corinthians ensaia pressão, mas perde a bola e Douglas comete falta no meio de campo em contra-ataque adversário.

12' Chape troca passes e o Corinthians pressiona na marcação.

11' Avelar cruza para dentro da área, Sheik cabeceia fraco e a bola vai nas mãos de Jandrei.

9' Pra fora! Bruno Pacheco manda chute direto e a bola passa por cima do gol de Cássio.

8' Douglas derruba Yann Rollin na entrada da área e a Chape tem falta perigosa para bater.

5' Canteros cruza na área, mas Douglas cabeceia pra fora.

3' UHHHHH! Jadson bate falta em cruzamento para dentro da área, Romero cabeceia e Jandrei pula no alto e faz a defesa.

2' Afasta a zaga! Bruno Silva pega rebote no escanteio, W. Paulista domina, tenta o giro dentro da área, mas Pedro Henrique afasta de qualquer jeito.

2' Bruno Silva descola escanteio para a Chape.

1' Corinthians deu a saída, mas a Chape recuperou e troca passes no campo de defesa.

0' Bola rolando para Chape e Corinthians!

Equipes se preparando para o início!

Hino nacional executado e as equipes se cumprimentam no centro de campo.

Desfalque de última hora: Pedrinho sentiu dores no tornozelo no aquecimento e deu lugar a Emerson Sheik no time titular.

Antes da partida, o atacante Wellington Paulista recebeu uma homenagem da diretoria. O jogador completa 100 jogos com a camisa da Chape.

Timão também confirmado com: Cassio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Romero

Chape confirmada com: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Marcio Araújo, Amaral e Canteros; Yann Rolim; Bruno Silva e Wellington Paulista.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Já já o jogo de Chapecoense e Corinthians começa e você confere lance a lance a partir de agora.

Enquanto que o Timão terá em campo: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Pedrinho, Jadson, Romero e Clayson.

A Chape deve vir com: Jandrei; Eduardo, Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral e Marcio Araújo; Diego Torres, Yann Rolim e Victor Andrade; Leandro Pereira.

"Vamos criar um ambiente como estava domingo, extremamente positivo. Vamos trabalhar a cabeça dos jogadores e se superar. Tudo pode acontecer. Difícil? Sim. Impossível? Acho que a frase ta aí. Aqui, não existe impossível", pontuou.

Em entrevista coletiva às vésperas do confronto, Guto falou com a imprensa e pediu o apoio do torcida para tentar a virada no placar agregado.

Do lado dos donos da casa, será a primeira partida de Guto Ferreira na Copa do Brasil à frente da Chape. O treinador assumiu o comando na última semana e fez seu primeiro jogo justamente contra os paulistas.

A equipe visitante está em Chapecó desde o último sábado e treinou no CT da Chapecoense neste período. Às vésperas do jogo, torcedores foram apoiar o alvinegro.

Contudo, o Timão vai com força máxima para o duelo pensando na classificação. O vencedor enfrenta Grêmio ou Flamengo nas semifinais.

No último domingo, o Corinthians foi com seu time reserva na Arena Condá e viu a Chape vencer de virada, com um jogador a menos, pelo Campeonato Brasileiro.

Em um período de menos de um mês, será a terceira vez em que as equipes vão se enfrentar.

No primeiro jogo, o Timão venceu por 1 a 0 na Arena Corinthians e tem a vantagem do empate sem gols para avançar. Caso a Chape vença por qualquer placar, o duelo será decidido nos pênaltis.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta quarta-feira (15), você acompanha o jogo entre Chapecoense e Corinthians em duelo válido pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo está programado para começar às 21h45, na Arena Condá, em Chapecó.