Cruzeiro e Santos duelam pela partida de volta da Copa do Brasil com vantagem mínima da Raposa

Duas semanas depois do primeiro jogo, Cruzeiro e Santos se enfrentam na partida de volta das quartas da Copa do Brasil. Desde então, pouca coisa mudou: o Cruzeiro, que saiu vitorioso na Vila Belmiro e venceu a partida por 1 a 0, vem de boas partidas recentes, mesmo tendo que mesclar a equipe titular com a reserva, já que está disputando três competições diferentes ao mesmo tempo.

Na mão contrária, o Santos segue sem vencer nenhuma partida desde o mês de junho, há 9 partidas. O alvinegro praiano também passa por um momento difícil no Campeonato Brasileiro, onde figura na zona de rebaixamento. A Copa do Brasil não conta com o critério do gol fora de casa, e isso é uma vantagem para os santistas, visando o jogo de amanhã.

Para o jogo de amanhã teremos casa lotada, já que o Cruzeiro divulgou em suas redes sociais que mais de 45 mil ingressos já haviam sido comprados para a partida. E motivações extras não faltam para os cruzeirenses que, além de terem o time titular descansado para o jogo - já que os mesmos foram poupados na derrota para o Flamengo, no último domingo - o Cruzeiro já tem um gol de vantagem em relação à equipe santista. O gol marcado na Vila, pelo atacante Raniel, deu essa segurança “a mais” para a equipe celeste se concentrar para a partida. O Santos deve manter a base do time que perdeu no Atlético-MG no último domingo (12).

O Cruzeiro é o detentor do título da edição do ano passado, quando bateu a equipe do Flamengo na final. O Santos deixou a competição no ano passado nas quartas de final para o próprio rubro-negro carioca.

Sobre a postura que o Cruzeiro deve ter no jogo de amanhã, o zagueiro Léo disse: “Vamos jogar da mesma maneira que jogamos no primeiro jogo, com a mesma concentração. O jogo ainda está aberto. É necessário ter os pés no chão e focar apenas nos 90 minutos, e não nas duas partidas como um placar só.”

O Santos, que está em Belo Horizonte desde o domingo (12), quando perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 1 em jogo válido pelo Brasileirão, treinou em dois períodos hoje visando a boa preparação física para o confronto de amanhã. A equipe utilizou o CT Lanna Drumond (América-MG) para fazer suas preparações. O staff santista espera que a estadia na capital mineira possa ser vantajosa para a partida.

Vale lembrar que os jogos da Copa do Brasil, a partir de suas quartas de final, contam com a ajuda do VAR (Video Assistant Referee). Assim como foi no primeiro jogo - em que o equipamento não precisou ser utilizado, no caso - a partida no Mineirão também vai ter os árbitros de vídeo como opção para dar o devido apoio à arbitragem de amanhã, se necessário.