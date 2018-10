Com novidades para a temporada, equipe de basquete do Flamengo é apresentada na Gávea

Após mais uma temporada sem chegar à final do Novo Basquete Brasil, o Flamengo reformulou seu elenco, e sua comissão técnica para a temporada 2018/19. Na loja do Rubro-Negro, na Gávea, o novo técnico da equipe, Gustavo de Conti, destacou que a equipe jogará um basquete moderno:

“O elenco que a gente monta é um elenco moderno, de jogadores versáteis, capazes de fazer mais de uma posição, atléticos e, fundamentalmente, jogadores muito inteligentes. Essa é uma característica muito forte no basquete hoje em dia”

A primeira disputa do ano será o Campeonato Carioca - e a estreia será nesse sábado (18) às 11h, contra o Botafogo, em General Severiano. Em 2017, o estadual não foi realizado por divergências das equipes com o GEPE (Grupamento Especial de Policiamento em Estádios).

O vice-presidente de esportes olímpicos, Alexandre Póvoa, explicou o que mudou em um ano, para a realização do torneio, e criticou a torcida única nos clássicos, levantando a possibilidade dela ser revista na final do campeonato:

“O que mudou foi um posicionamento do próprio GEPE, que vivia um momento muito complicado. Hoje a gente tem um relacionamento muito bom, nossos esportes olímpicos propiciam isso com os VPs de Botafogo, Vasco. Conseguimos organizar os clássicos. A gente não tem como usar a Arena Carioca até a final. Nós vamos jogar na Tijuca, o Vasco vai mandar seus jogos em Deodoro e o Botafogo em General Severiano. Infelizmente, a torcida única é a falência do esporte", afirmou.

Além do Carioca e do NBB, o Rubro-Negro disputará a Liga Sul-Americana, que poderá classificar a equipe para a Liga das Américas, ainda nessa temporada. Outra novidade no calendário 2018/19 do Flamengo, será o amistoso contra o Orlando Magic, no dia 15 de outubro, no ginásio Amnway Center, em Orlando (EUA).

Será a reedição do duelo que ocorreu duas vezes na história, com duas vitórias americanas: em 2014, nos Estados Unidos, 106 a 88, e em 2015, no Rio, 90 a 73. Para Póvoa, o Flamengo tem que ir em busca de uma vitória, que seria histórica:

“É fundamental estarmos na rota dos times da NBA. Queremos sempre estar participando de jogos lá ou trazendo para jogar aqui de novo. O Flamengo foi o primeiro time da América Latina a participar de uma pré-temporada da NBA. Em outubro, é pra ir lá e ganhar, fazer, fazer história a tentar uma vitória lá dentro sobre um time da NBA".

Dos que estavam no elenco da última temporada, apenas quatro jogadores permanecem: Marquinhos, Olivinha, Anderson Varejão e João Vitor. Além de novos jogadores da base, que foram incorporados ao elenco, o Rubro-Negro contratou seis jogadores. São eles: os armadores Franco Balbi e Davi Rossetto, os alas-armadores Deryk Ramos e Kevin Crescenzi, o ala Jonathan Luz, o ala-pivô David Nesbitt, e o pivô Rafael Mineiro.