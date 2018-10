Palmeiras x Bahia AO VIVO em Tempo Real pela Copa do Brasil

Nessa Terça (14) em coletiva de imprensa o lateral direito do Palmeiras Mayke, falou sobre a partida.

“O Palmeiras não é o favorito. Fizemos um bom jogo lá, conseguimos ficar com o 0 a 0. O Bahia é uma equipe muito forte, sabemos que será difícil. Jogar no Pacaembu não será difícil, estamos acostumados, é a casa do Palmeiras também. Gostaríamos de jogar no Allianz Parque, mas não dará. Faremos de tudo para conseguir a classificação”

Palmeiras x Bahia ao vivo

A equipe do Bahia se reapresentou no Fazendão na tarde desta terça-feira (14) e deu continuidade aos trabalhos para o jogo decisivo contra o Palmeiras na próxima quinta-feira (16), em São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A única ausência foi a do meia Zé Rafael, que foi poupado e treinou na academia. O jogador não preocupa e deve treinar normalmente nesta quarta-feira (15).

Sob comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o elenco alviverde participou de um treino tático. O comandante alviverde ensaiou o time, fez testes e orientou bastante os atletas durante a movimentação. Em seguida, os jogadores ainda aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis.

O Palmeiras realizou no fim da tarde desta terça-feira (14) um treino no estádio do Pacaembu. A partida da próxima quinta-feira (16), válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, será disputada no campo municipal.

Lembrando que o primeiro jogo na Arena Fonte Nova foi o 0 a 0 e a Copa Do Brasil não tem critério de gol fora como desempate. Sendo assim quem vencer está classificado. Acabando a partida em um novo empate, vamos aos pênaltis.

Boa noite leitor que acompanha a VAVEL Brasil, acompanhe a partir da agora o jogo entre Palmeiras x Bahia. Partida valida pelas quartas de final da Copa do Brasil em tempo real.