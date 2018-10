Três dias depois da saída de Claudinei Oliveira, Sport anuncia retorno de Eduardo Baptista

Eduardo Baptista está de volta ao Sport, clube onde teve a primeira oportunidade da carreira de ser treinador principal. Antes, ele era preparador físico. O retorno acontece depois de três anos. Eduardo assumirá o lugar deixado por Claudinei Oliveira e assinou até dezembro.

Baptista foi demitido do Coritiba há quatro dias, após empate em casa por 0 a 0 diante do vice-lanterna Sampaio Corrêa. Com o resultado, o técnico acabou deixando o time em 10º colocado na Série B, com 29 pontos, dois atrás do G-4.

Apesar de dividir opiniões tanto na torcida quanto nos bastidores, sobretudo pelos trabalhos ruins que fez durante os anos que esteve longe da Ilha do Retiro, pode-se afirmar que Eduardo Baptista tem bom retrospecto pelo clube. Lá, foi campeão da Copa do Nordeste e Pernambucano. Além de ter comandado, em grande parte, o time sexto colocado do Brasileirão de 2015. É, até hoje, a melhor campanha do Sport na era dos pontos corridos.

Com Eduardo, chegará também Gustavo Bueno. Outro que já esteve no clube: foi auxiliar e coordenador de futebol. Visando a partida de sábado (19) contra o Santos, o "novo" técnico leonino já dará o seu primeiro treino amanhã, quando também terá o contato inicial com o elenco.