À procura de um treinador, Vasco estuda nomes no mercado para assumir comando da equipe

Com a diretoria correndo atrás de um nome para assumir o comando do Vasco desde da saída de Jorginho, os vascaínos sonham com a chegada de Abel Braga ao comando do Gigante da Colina.

O presidente Alexandre Campello aproveitou de sua boa relação com o treinador para tentar persuadir Abel a aceitar o cargo, mas os dirigentes acham muito difícil pelo mesmo já ter declarado que não pensa em voltar a trabalhar neste ano, pois gostaria de passar mais tempo com sua família.

Com isso, a diretoria ao mesmo tempo, busca alguns nomes em potencial que poderiam assumir a equipe. Nomes como Roger Machado, Dorival Júnior e Jair Ventura apareceram na pauta dos dirigentes. O Dorival seria uma boa escolha por já ter uma passagem pelo clube.

Mas o nome do auxiliar Valdir Bigode também aparece como uma das opções de treinadores para assumir o time. Auxiliar técnico no momento, vem comando o Vasco desde da saída de Jorginho. Possui uma certa vantagem por já trabalhar diretamente com os jogadores e por já conhecer suas características.

O Diretor de futebol Alexandre Faria declarou a vontade de já definir um nome, pois deseja fechar esse acordo até a quarta-feira (16). Ainda disse, que é possível que nesta quarta-feira (15), eles já tenham um nome para tentar fechar o comando.

"Estamos avaliando. Temos que ver o perfil do elenco e encontrar o treinador que mais se adequada. Temos preferências. É provável que ainda hoje (terça) a gente tenha esse nome de consenso para atacar", disse Alexandre Faria.

O Vasco ocupa a 15° posição do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o interino Valdir Bigode comanda o treino da equipe para o jogo contra o Ceará pela 19° rodada da competição em São Januário. O clube cruz-maltino precisa de uma vitória em casa para conseguir arrancar três pontos após uma sequencia ruim no campeonato para se afastar da zona de rebaixamento.