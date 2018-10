Com o retorno de Ruy, Adilson Batista comanda treino do América-MG visando o Fluminense

O América-MG segue trabalhando visando o confronto de domingo (19), contra o Fluminense, às 19h, válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O treino desta quinta-feira, no CT Lanna Drumond, contou com a volta do meia Ruy que estava há dois dias tratando de uma lesão no nervo ciático.

A atividade começou com um trabalho físico supervisionado pelos preparadores Gerson Rocha e Marques Fernando. O técnico Adilson Batista, trabalhou forte o aprimoramento das construções das jogadas. Por outro lado, os goleiros trabalharam com Silvio Jardim nas defesas à curta distância.

No DM, segue em tratamento o atacante Aylon, o zagueiro Lima e o goleiro Jori. O lateral Norberto continua em fase de transição e segue fora dos planos do técnico para os próximos jogos.