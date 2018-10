Thiago Larghi esboça Atlético-MG com Cazares e Matheus Galdezani no time titular

O primeiro treino tático da semana realizado nesta quarta-feira (15) na Cidade do Galo visando o confronto com Botafogo no domingo, teve novidades na equipe titular. O técnico Thiago Larghi armou a equipe com Cazares e Matheus Galdezani nos lugares de Tomás Andrade e Elias (suspenso), respectivamente.

O equatoriano vai ganhar nova chance no time principal. Após uma negociação frustrada com o Shabab Al Ahli Club, Cazares foi reintegrado ao elenco e participou da vitória contra o Santos no último domingo, inclusive, dando assistência para o gol de Ricardo Oliveira. Já Matheus Galdezani, ganhou a vaga de Elias, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contudo, a equipe principal teve Galdezani formando dupla com José Welison, Cazares centralizado, Nathan aberto pela esquerda e Yimmi Chará na direita. A equipe foi formada com Victor; Emerson, Maidana, Leo Silva e Carlos Gabriel; José Welison, Galdezani, Nathan e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira.

Adilson e Fábio Santos

Enquanto o técnico Thiago Larghi comandava o treino tático com o elenco principal do Galo, Adilson e Fábio Santos realizavam um treinamento à parte no CT. O volante, que sofreu uma lesão na panturillha durante a parada da Copa do Mundo, ainda levará um tempo para ficar à disposição do treinador. Fábio Santos, por sua vez, se encontra em estágios finais de tratamento e pode voltar ao time titular no jogo contra o Botafogo.

Alerrandro

O jovem atacante Alerrandro, de apenas 18 anos, foi reintegrado mais uma vez ao elenco principal do Atlético. O jogador tinha sido afastado do grupo pela segunda vez no ano por conta de atos de indisciplina. Nesse tempo, o atacante esteve treinando com a equipe sub-20.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (19), no Rio de Janeiro, em partida valida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.