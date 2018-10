Fábio Santos volta a treinar entre os titulares do Atlético-MG para o jogo contra Botafogo

O Atlético-MG deu sequência aos preparativos na Cidade do Galo para o jogo contra o Botafogo no domingo (19), no Rio de Janeiro. Fábio Santos, pela primeira vez participou do treino na equipe titular desde que lesionou o tornozelo. Ele foi a única novidade no time principal em treino comandado por Thiago Larghi nesta quinta-feira (16).

Fábio Santos treinou a primeira parte do treino entre os titulares. Depois, o lateral esquerdo sentiu um desconforto no tornozelo e deu lugar ao jovem Carlos Gabriel (Hulk). A sua participação no jogo de domingo vai depender de sua condição nos próximos treinos.

No restante da equipe, Larghi decidiu manter Cazares e Nathan entre os titulares e Galdezani na vaga de Elias, suspenso. A equipe principal no treinamento teve Victor; Emerson, Leonardo Silva, Maidana e Fábio Santos (depois Hulk); José Welison, Galdezani, Nathan e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira.

Edinho

O atacante Edinho voltou a campo pela primeira desde que se lesionou no jogo de sua estréia, contra o Grêmio, no dia 18 de julho. O jogador, que chegou ao Galo durante a parada da Copa do Mundo, fez diversos trabalhos físicos no campo 5 do CT alvinegro. A expectativa da comissão técnica é de que ele volte a treinar com os demais companheiros na próxima semana.