Após eliminação, Guto Ferreira preza por Chapecoense animada: “Permanecer de cabeça erguida"

A Chapecoense perdeu em casa para o Corinthians, por 1 a 0, na noite dessa quarta-feira (15), na Arena Condá, e está eliminada da Copa do Brasil. O Verdão, que já tinha sido derrotado na partida de ida, na Arena Corinthians, precisava de dois gols para avançar de fase, mas viu Jadson decidir em cobrança de falta e ampliar o agregado, garantindo o Timão nas semifinais da competição.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Guto Ferreira elogiou a postura apresentada pela Chape e espera que esse resultado não abale o elenco para a sequência da temporada.

"Temos que permanecer de cabeça erguida, tem muita coisa esse ano ainda. Não era exatamente o que a gente queria. Agora vamos trabalhar para fazer muito bem o Brasileiro. O importante é que a equipe está encarando quem quer que seja de igual para igual e buscando fazer o seu melhor", disse

O treinador considerou que o alvinegro não entrou em campo buscando a vitória. Ele também saiu em defesa o goleiro Jandrei, criticado por alguns torcedores por ter falhado no lance do gol.

"O Corinthians jogou com o regulamento embaixo do braço e procurou gastar tempo. Eles usaram as armas que o jogo permite, embora a gente tenha perdido em um golaço do Jadson. Foi muito difícil para o Jandrei pegar. Era uma bola que teria que antecipar em cima da trave. Jandrei é um grande goleiro, fez uma grande partida. Não é o gol do Jadson que denigre a partida que ele fez", afirmou.

O Furacão do Oeste volta aos gramados no próximo domingo (19), para enfrentar o São Paulo, às 19h, no Morumbi. O confronto é válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro