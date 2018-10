Loss descarta priorizar competições e demonstra confiança com classificação do Corinthians

Na noite da última quarta-feira (15), o Corinthians foi a Chapecó e venceu a equipe da casa por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Jadson em cobrança de falta. Ainda na Arena Condá o técnico do Timão, Osmar Loss, concedeu entrevista coletiva.

A respeito da entrada de Sheik como titular no lugar do Pedrinho poucos minutos antes da partida, o treinador da equipe paulista comentou que a entrada já era prevista.

“O Emerson entraria no lugar do Clayson. Ele é um jogador experiente, que usa o corpo contra uma defesa forte e alta. O Pedrinho estava sentindo, mas, aparentemente, era uma coisa simples, na hora do aquecimento achamos melhor não expor ele”.

Além da lesão de Pedrinho, o fato do Corinthians disputar três competições simultaneamente preocupa a situação física dos jogadores do clube.

“O Corinthians não vai priorizar, nós vamos ter a noção de quem pode ter perda por lesão, ficar desgastado fisicamente, e vamos ter o cuidado de nos jogos do campeonato brasileiro tomar essas medidas, e não em jogos eliminatórios”.

Com a vitória sobre a Chapecoense, o Corinthians segue para as semifinais onde enfrenta o Flamengo, ao ser questionado sobre a força do elenco da equipe carioca, Loss afirmou que seu time pode ser uma surpresa: “Eu acho que o Corinthians é uma equipe que sempre surpreende, se os adversários têm melhores plantéis, nós preferimos comer pelas beiradas.”

No final do segundo tempo da partida, Jadson cobrou falta que atravessou a área e entrou no canto alto do goleiro Jandrei, ja descontraído após a vitória, Loss disse que a cobrança foi proposital.

“Ele chutou no gol, a bola entrou na gaveta, não tem como ele ter cruzado aquela bola, nem o Jonathas que é nosso jogador mais alto conseguiria pegar aquela bola”, finalizou.