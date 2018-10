Réver comenta confiança antes de classificação: “Dentro de casa seria difícil nos bater”

Nesta quarta (15), o Flamengo bateu o Grêmio por 1 a 0 e conseguiu a classificação para às semifinais da Copa do Brasil, fato que se repete pela 12ª vez. Com Maracanã cheio e grande apoio da torcida, o Flamengo garantiu o gol da partida logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com Éverton Ribeiro.

O meia Diego, que foi ovacionado pela torcida quando substituído, falou na saída de campo sobre confiança a mais depois da vitória e sobre o próximo adversário na Copa do Brasil, Corinthians, que venceu a Chapecoense e também garantiu a vaga na semifinal

"Nós sabemos que os jogos de mata-mata são diferentes e vencer uma das melhores equipes do Brasil nos traz confiança. Demos um passo muito importante essa noite. Quando chega a esse nível da competição, o adversário que vier será difícil, mas estaremos preparados para fazermos um grande jogo", afirmou.

Quem também conversou na saída de campo foi o capitão Réver. O zagueiro comentou sobre a força do Flamengo em casa e relembrou que o Campeonato Brasileiro também está nos planos do rubro-negro

"Hoje a nossa equipe foi muito aplicada, incisiva na proposta de jogo. Nós sabíamos que dentro de casa seria difícil o Grêmio nos bater. Nós conseguimos fazer um gol cedo, isso nos deu tranquilidade, e soubemos administrar. Agora é comemorar e focar no Campeonato Brasileiro, que é nosso objetivo também buscar esse título", comentou.

Após ser questionado se a vitória dava uma confiança a mais para buscar o resultado que precisa contra o Cruzeiro na Libertadores, Réver pregou o foco em cada competição

"Acho que não podemos confundir as competições. A gente conseguiu ganhar hoje um jogo muito difícil diante de uma grande equipe. Nós temos que viver jogo por jogo, hoje foi a Copa do Brasil, domingo o Campeonato Brasileiro e o dia que chegar o jogo do Cruzeiro nós vamos estar totalmente aptos para fazer o melhor em busca da classificação", finalizou.

O próximo compromisso do Flamengo é o jogo com o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. A partida será válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.