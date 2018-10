Resultado Defensor 0 x 1 Fluminense pela Copa Sul-Americana 2018

Flu vence o Defensor por 1 a 0 e garante vaga nas oitavas!

FIM DE JOGO

4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

42 min: Pedro segura a bola no ataque e gasta bem o tempo.

39 min: Contra-ataque rápido do Flu. Gilberto cruza rasteiro, mas Mateus Norton não consegue finalizar.

32 min: Gol de Pedro! Após jogada confusa na entrada da área, a bola sobra para Gilberto. O lateral deixa o camisa 9 na cara do gol e ele dá um toque de categoria por cima de Reyes para abrir o placar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE

28 min: Flu chega fácil, de pé em pé, Sornoza deixa Gilberto livre, mas o lateral chuta para fora. Perde grande chance o Tricolor!

20 min: López, sempre ele, recebe dentro da área e chuta por cima do gol. O Defensor cresce no jogo!

9 min: Goñi pega a sobra e arrisca de longe. A bola sai longe do gol de Julio César.

6 min: Defensor tenta a jogada pela esquerda e erra. O time uruguaio segue atacando pouco.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DE PRIMEIRO TEMPO

30 min: Flu controla o jogo nos primeiros 30 minutos e teve as duas melhores chances. Defensor ainda não finalizou.

24 min: Júlio César sai do gol após lançamento e sofre falta após choque com Goñi.

16 min: Ayrton Lucas cobra falta, e Gum acerta o travessão. No rebote, Reyes impede o gol no rebote, mas a arbitragem já assinalava impedimento do zagueiro tricolor no lance.

14 min: Defensor tenta o ataque pela direita, mas a arbitragem assinala impedimento.

4 min: Matheus Alessandro dispara, toca para Ayrton e o lateral cruza. Pedro ajeita para o próprio Matheus e Reyes faz grande defesa! Quase gol do Flu!

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times em campo. Já já começa a partida!

Fluminense e Defensor escalados.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Defensor x Fluminense ao vivo hoje , pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece no Estádio Luis Franzini, às 21h45 (de Brasília).

Fluminense e Defensor se enfrentam nessa quinta-feira (16), pela segunda fase da Copa Sul-Americana, às 21h45, no estádio Luis Franzini. O Fluminense tenta esquecer o Campeonato Brasileiro, no qual não vence há três jogos e na última partida foi goleado em casa, por 3 a 0, pelo Internacional. O Defensor também não vive um bom momento no campeonato nacional, estando também há três rodadas sem vitória.

O primeiro e único encontro entre as equipes até então foi na partida de ida desta fase da competição, no Maracanã. Disputada no dia 02 de agosto deste ano, o Tricolor venceu a equipe uruguaia por 2 a 0, com gols de Digão e Sornoza, ambos marcados no fim da partida. Isso ocorreu devido à forte retranca do time visitante.

O trio de arbitragem será chileno. Roberto Tobar será o árbitro. Ele terá como assistentes Carlos Astroza e José Retamal.

Defensor partirá para o ataque

Buscando reverter o placar desfavorável, a equipe uruguaia deve adotar uma postura ofensiva, diferente da primeira partida, quando apenas se defendeu durante os praticamente 90 minutos de jogo.

Para vencer a partida, o Defensor terá que melhorar o seu desempenho pós Copa do Mundo. Foram cinco jogos, com apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. A equipe deve ser a mesma que enfrentou o Rampla no último domingo.

O centroavante Álvaro Navarro, que teve uma passagem pelo Botafogo em 2015 e foi companheiro de Airton no alvinegro, falou sobre o volante e sobre a partida: “Airton é um número cinco com muita técnica, sabe jogar. Ele até compensa a pouca velocidade com a técnica. Agora, no jogo, cada um defende o seu. Vamos sair para atacar, buscar reverter a vantagem. Vai ser difícil. Os times brasileiros são bons. A gente precisa fazer um gol cedo para ter chances” disse.

A provável escalação deve ser: Guillermo Reyes, Gonzalo Maulella, Nicolás Correa, Emiliano Álvarez; Ayrton Cougo, Martín Rabuñal, Mathías Cardacio, Mathías Suarez; Juan Boselli, Germán Rivero e Pablo López.

Fluminense deve manter a mesma equipe titular

Após mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o Fluminense nem tem tempo de se lamentar e já tem mais uma decisão pela frente. A equipe viajou para o Uruguai na terça-feira e no dia seguinte fez o reconhecimento do gramado do estádio Luis Franzini. Após o reconhecimento, o treino foi na Escola Naval, com atividade fechada para a imprensa.

O volante Airton, que foi substituído da partida contra o Internacional após torcer o tornozelo, foi um dos relacionados para a partida. Sua recuperação foi rápida e ele deve ser titular na partida desta quinta.

O goleiro do Fluminense, Júlio César, falou sobre a partida decisiva: “A gente tem que virar a chave, não tem outra saída. A Sul-Americana é uma competição eliminatória. Vencemos o primeiro jogo por 2 a 0 e vamos jogar o segundo lá, sabendo que tem mais 90 minutos. É ter tranquilidade. Sabemos que vai ser difícil, mas temos a condição de trazer a classificação”, disse.

A provável escalação do Fluminense deve ser: Júlio César, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Airton, Jadson e Sornoza; Júnior Dutra, Marcos Junior e Pedro.

Fluminense e Defensor se enfrentam nesta quinta-feira, Estádio Luis Franzini, às 21h45, pela Copa Sul-Americana. O confronto é válido pela segunda fase da competição. O Tricolor pode perder por até 1 gol que se classifica.