Rogério Ceni vislumbra efeito positivo de virada contra Guarani: "Momento especial"

A vitória de 3 a 2 do Fortaleza em cima do Guarani depois do time ter levado 2 a 0 no primeiro tempo deixou o técnico Rogério Ceni reflexivo. Quem esperava um Rogério empolgado na coletiva após a partida acabou, de certa forma, se decepcionando.

O treinador enalteceu o time, elogiou a entrega e a luta até o final, mas também foi crítico. Abordagem que marcou, por sinal, o início das respostas. Quando o comandante tricolor criticou o primeiro tempo da equipe.

"Não foi o Fortaleza que estamos acostumados a ver jogar nesses 19 jogos da competição. Nesse Fortaleza não acreditamos e lamentamos os primeiros 45 minutos de jogo. Com a morosidade que estava fui até obrigado a mexer ainda no primeiro tempo, o que não gosto de fazer", disse,

Rogério também negou o posto de favorito ao título e ao acesso. Mesmo líder e tendo acabado de conquistar um resultado tão conciso. Para ele, o campeonato da Série B tem tudo, menos favoritos. Depois, Ceni também pontuou a importância do resultado para a torcida.

"Na Serie B a única coisa que você enxerga é que não há favoritos. Temos no mínimo dez times para quatro vagas. É difícil deslanchar, escapar. Sempre tem muita coisa, jogador que sai para a Serie A, sai para o exterior, e muda completamente o andamento.Mas são vitórias assim, é claro, que dão esperança ao torcedor. O torcedor do Fortaleza vive um momento especial".

Apesar de se mostrar frio e o mais pés no chão possível, Rogério Ceni revelou algo que pode se tirar do resultado pela forma que ele foi conseguido: o efeito momentâneo. Além dos três pontos, admitiu expectativa para que o jogo de ontem sirva como efeito motivacional para os próximos jogos.

"O que se pode esperar depois de uma vitória como essa, em um campeonato tão longo, é que ela tenha e surte um efeito momentâneo. Ajude os jogadores a se sentirem ainda mais confiantes nas próximas duas, três, quatro partidas que teremos pela frente".

Diplomático, Rogério Ceni não deixou de elogiar o Guarani. Primeiro pelo futebol apresentado em boa parte do jogo. Segundo, por ver o clube, outra vez, voltando de forma mais fixa ao cenário nacional. Algo que é visto com bons olhos pelo ex-goleiro.

"Um clube que consegue um título brasileiro sendo de uma cidade do interior merece destaque. É uma equipe grande do futebol brasileiro, tem tradição. Passou por momentos difíceis mas é legal ver o Guarani ressurgir. Voltando á elite do Campeonato Paulista, vê-los fazerem grande partida contra grandes equipes. Foi um jogo parelho.Mesmo eles infelizmente tendo mudado muito o time e perdido peças importantes durante o campeonato", encerrou.