Cortez explica lance que sacramentou derrota do Grêmio: "Bola quicou e me atrapalhou"

O Grêmio está desclassificado da Copa do Brasil. A derrota para o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, com um gol nos primeiros minutos da partida. Em cruzamento da esquerda, Cortez não conseguiu afastar.

Ao furar a bola, deixou Éverton Ribeiro em condições de arriscar o chute e fazer o gol da vitória para o Rubro-Negro. O lateral-esquerdo afirmou que a bola quicou e o atrapalhou na jogada. O sentimento é de decepção e frustração por parte dos gaúchos.

Aos 4 minutos, Cortez não pegou em cheio na bola após cruzamento de Vitinho. A bola foi em direção a cabeça de Lucas Paquetá e se ofereceu meio sem querer para Éverton Ribeiro finalizar. O camisa 12 gremista falou sobre o lance logo após o fim da partida.

"Não é que foi falha, a bola quicou e me atrapalhou, não consegui pegar. E o jogador que pegou a bola não fez o gol. Simplesmente jogou a bola para trás", comentou.

O jogador gremista também revelou que a equipe tentou até o fim. Além disso, destacou que o Tricolor ainda possui a Libertadores e Brasileirão pela frente.

"Saio de cabeça erguida, trabalhamos, tentamos. Temos duas competições aí pela frente e nada vai atrapalhar o nosso foco", concluiu.