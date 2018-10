Palmeiras e Bahia fazem duelo decisivo por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil

No primeiro jogo na Fonte Nova, as equipes não saíram do zero. Palmeiras e Bahia se reencontram na quinta-feira (16), para disputarem uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, no Pacaembu, ou “Porcoembu” como é chamado carinhosamente pela torcida do Verdão, já que o Allianz Parque será utilizado para eventos nessa data.

Palmeiras em busca da semifinal

A equipe Palestrina também vive grande fase sob novo comando de Luís Felipe Scolari, desde quando chegou na Academia de futebol, Felipão não sabe o que é perder e nem tomar gols, já são cinco jogos de invencibilidade.

O Alviverde também terá novidades, Willian e Marcos Rocha, que estavam fora dos últimos jogos por lesão, estarão a disposição do Bigode. Já Gustavo Scarpa ainda é dúvida, o meia teve uma inflamação no calcanhar e pode ficar fora da partida, o goleiro Weverton também teve um problema na virilha, mas saiu por precaução no primeiro tempo contra o Vasco, no último domingo e não preocupa para a partida, treinou normalmente com a equipe.

Outra dúvida que fica no ar é se Felipão vai ou não poupar a equipe, o time treinou com portões fechados e deixou esse mistério, pelo que tudo indica, o verdão terá força total contra o Bahia. O volante Bruno Henrique deu entrevista antes da partida, na Academia de Futebol, o jogador que vem sendo muito importante para o time, disse o que espera do jogo: "Jogo bem difícil, de mata-mata. A gente sabe que tem que ter atenção diferente, é jogo diferente de jogo do Campeonato Brasileiro. Temos que ter extrema cautela, uma vitória simples nos dá a classificação. Fazer nosso jogo em casa, impor nosso jogo e tentar sair com a vitória."

O Palmeiras divulgou através de seu site a parcial de ingressos para partida, até o momento, foram vendidos 20 mil de forma antecipada, a expectativa é de bom público no Pacaembu.

Bahia oito jogos sem perder

O cenário do time baiano é positivo. A equipe já acumula oito jogos sem perder. O time comandado por Enderson Moreira quer surpreender o Palmeiras, já que tenta pela primeira vez em sua história avançar para semifinal da competição. O Bahia terá novidades para o jogo desta quinta, Marco Antônio se recuperou de dores no pé e foi relacionado para a partida.

Fazer história, esse é o segredo para motivar a equipe de Salvador, o atacante Vinícius, que disse em entrevista que espera fazer história contra o verdão: “Ansiedade bate. Claro que a gente sabe que será um jogo difícil. Sou um cara que as vezes me torno até repetitivo quando falo em fazer história no clube. Quinta-feira temos grande possibilidade de fazer história. Ir pela primeira vez para uma semifinal de Copa do Brasil.”