Paraná anuncia retorno do técnico Claudinei Oliveira

O Paraná anunciou, nessa quarta-feira (15), a contratação de Claudinei Oliveira como novo técnico do clube. Com contrato até o fim do ano, ele substitui Rogério Micale, demitido na última terça-feira, e tem como principal missão a de manter o Tricolor da Vila na Série A do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador foi a primeira escolha da diretoria paranista para assumir o cargo. Em entrevista, Claudinei agradeceu pela oportunidade e destacou que ainda há tempo para o time se recuperar na tabela.

"No final de 2015, estava há algum tempo fora do mercado e o clube me abriu as portas. Estou feliz com o convite. Espero retribuir da melhor forma e lutar muito para que consigamos os objetivos. Temos muitos jogos pela frente e é preciso, acima de tudo, acreditar no nosso potencial", disse.

Essa é a terceira passagem do técnico à frente do comando do Tricolor. Em suas duas outras temporadas, em 2014 e 2016, ele soma, no total, 46 jogos, sendo 19 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Seu último trabalho foi no Sport, até a partida do Leão contra o São Paulo, quatro dias atrás, quando entregou o cargo após ser derrotado por 3 a 1.

O próximo compromisso do Paraná será contra o Internacional, no próximo domingo (18), às 11h, no estádio Beira Rio, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.