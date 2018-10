Leandro Castan faz autocrítica sobre estreia e demonstra confiança em Valdir Bigode

Na manhã desta quinta-feira (16), antes do treinamento no CT das Vargens, o zagueiro Leandro Castan conversou com os jornalistas e falou sobre sua estreia contra o Palmeiras, no último domingo (12).



"Fiz uma estreia dentro da situação. Sou zagueiro e tenho que tirar a bola. Foi uma estreia razoável. 20% do que posso. Eu me coloquei à disposição do grupo. Não tenho vaidade de escolher onde jogar. Sempre darei o meu máximo", analisou o jogador.

Castan sabe a sua qualidade e importância para o time, que vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro e realçou que o principal objetivo agora é vencer o Ceará, na segunda-feira, em São Januário.

"O objetivo do Vasco é ganhar o jogo segunda. Não em daqui a três meses. A vida é assim. Nem sei se estarei vivo amanhã", disse o defensor.

Com a saída de Jorginho, que foi demitido na última segunda-feira (13), quem assume o time é Valdir Bigode e revelou o apoio do grupo: "Valdir é muito carismático e tem o apoio do grupo. Difícil falar sobre o que ele pode mudar no time", revelou o zagueiro Castan.

Com Valdir Bigode no comando, o Vasco precisa vencer o Ceará na segunda-feira, 20 de Agosto, em São Januário, para se afastar da zona de rebaixamento.