Com um gol em cada tempo, Flamengo bate Coritiba e assume liderança do Brasileirão sub-20

Na abertura da segunda rodada do Grupo F, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro sub-20, o Flamengo derrotou o Coritiba, por 2 a 1, na Gávea. Com o resultado, o Rubro-Negro se isolou na liderança com 6 pontos. Klebinho e Vitor Gabriel marcaram para a equipe da Gávea, enquanto Igor Jesus diminuiu para o Coxa.

A partida começou com os donos da casa tendo o ímpeto inicial, e partindo em busca do gol. Aos 6, Klebinho tabelou com Luiz Henrique e finalizou forte, mas por cima do gol. Aos poucos, a equipe paranaense foi equilibrando as ações, mas sem conseguir assustar o gol defendido por Hugo Souza.

Aos 30, Vitor Gabriel teve a sua melhor chance na primeira etapa com um chute forte, no ângulo, mas o goleiro Marco Antônio pulou bonito para espalmar. Aos 38, o placar foi aberto: Klebinho fez grande jogada individual, chutou rasteiro no canto, na última grande chance da primeira etapa, e fez Flamengo 1 a 0.

Para a segunda etapa, o técnico do Coxa, Mozart Júnior, colocou Igor Jesus em campo. E como deu certo: logo aos 3, Patrick cortou nos pés do atacante, que encheu o pé para empatar, 1 a 1. A partir disso, a partida ficou mais equilibrada, com as duas equipes perto de marcar o segundo gol.

Aos 25, quase veio a virada do Coritiba, mas a finalização de Pablo Thomaz passou tirando tinta da trave. Dois minutos depois, veio a resposta com Bill, mas Marco Antônio fez uma boa defesa. Aos 34, Yuri tabelou com Reinier e finalizou, no rebote do goleiro, Vitor Gabriel empurrou para o gol, e sacramentou o triunfo rubro-negro, 2 a 1.

Foi a quarta vitória seguida do Flamengo na competição, e a equipe se isolou na liderança do Grupo F com 6 pontos, enquanto o Coxa (que perdeu uma invencibilidade de quatro partidas) caiu para segundo, com 3 pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro enfrentará o Vasco, em São Januário, enquanto o Coritiba encarará o Fluminense, nas Laranjeiras.