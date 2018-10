Pedro vibra com convocação para Seleção Brasileira em desembarque do Flu: “Vou dar meu máximo”

O elenco do Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira (17). O destaque foi o atacante Pedro, convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Ele agradeceu o apoio, inclusive do ex-técnico, Abel Braga.

“Agradeço a Deus e a minha família, que sempre esteve comigo, e ao Fluminense, que me formou como homem. Queria agradecer também ao professor Abel, que sempre me ajudou. Sempre sonhei com esse momento”, disse o atacante.

Visivelmente emocionado, Pedro chorou novamente e disse que espera construir uma linda história com a Seleção. E falou que está preparado para a pressão de vestir a amarelinha.

“Sei bem como será a pressão. Meu estilo não é só de ficar parado, mas sou um atacante que sabe sair da área. Camisa 9 de hoje não pode ficar tão fixo. Vou dar o meu máximo para conseguir uma sequencia na Seleção”.

Ao ser questionado sobre o seu futuro, Pedro preferiu não falar sobre uma possível saída do Fluminense. E afirmou que seu foco é o Tricolor.

“Meu foco é só no Fluminense. Não tenho de responder se fico ou não. Estou feliz aqui. O resto, só meus empresários. Todo jogador quer jogar na Europa, mas eu não penso nisso agora”.

Pedro também falou sobre Fred, atacante que durante sete anos foi o dono da camisa 9 do Fluminense e que vestiu a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014. O jovem atacante declarou que se inspira nele.

“O Fred é um ídolo para mim. Me inspiro nele. Tive o prazer de trabalhar com ele. Agora espero seguir dando meu melhor. Continuar minha história no Fluminense e escrever uma nova na Seleção” finalizou.