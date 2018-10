Oposição do Fluminense protocola pedido de impeachment do presidente Pedro Abad

Nesta sexta-feira (17), grupos de oposição protocolaram um documento que solicita a abertura do processo de impeachment do presidente do Fluminense, Pedro Abad. A declaração assinada por 77 conselheiros, foi entregue a Fernando César Leite, presidente do Conselho Deliberativo do clube, em seu escritório.

Os ex-vice-presidentes Cacá Cardoso, Miguel Pachá e Sandor Hagen assinaram seus nomes no documento que pede a exclusão do mandatário do cargo. Apesar de serem pró-Abad antes, hoje são oposição.

Essa oposição, porém, não surgiu do nada. De acordo com informações do "Globoesporte.com", os três vices discordam da decisão de Pedro Abad de não assinar com um fundo de investimentos conseguido pelo ex-vice de finanças Diogo Bueno, com dinheiro enviado, em sua maioria, para o pagamento de dívidas fiscais e acerto das rescisões contratuais realizadas em janeiro com alguns atletas.

O grupo continha, desde o dia 30 de junho, 50 assinaturas no documento de impedimento do presidente (número mínimo requerido para o início do processo, de acordo com o estatuto do clube), porém preferiu aguardar mais um período para aumentar o número de assinaturas.