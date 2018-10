Em jogo apertado, Palmeiras derrota Bahia e garante última vaga às semis da Copa do Brasil

Partida válida pelas Quartas-de-Final da Copa do Brasil, realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo

Na noite desta quinta-feira (16), no Pacaembu, o Palmeiras derrotou o Bahia por 1 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Dudu, atacante alviverde, marcou o único gol da partida e garantiu o Verdão nas semifinais. A partida de ida havia sido 0 a 0, em Salvador.

No primeiro tempo, tiveram boas oportunidades de ambos os lados. Borja, Willian e Moisés saíram na cara do gol adversário no final da primeira etapa, porém o goleiro Anderson trabalhou bem. Já a equipe do Bahia obteve oportunidades mais pontuais, porém com o mesmo perigo que o clube paulista levou. A grande chance foi com Edigar Junio, em que a bola bateu na trave do goleiro Weverton. Falta capricho no último passe de ambas as partes.

A primeira metade do segundo tempo manteve o mesmo nível da etapa anterior, com um bom futebol. As duas equipes com grandes chances. Borja, por exemplo, saiu na cara do gol logo nos instantes iniciais.

Porém, a segunda metada não se manteve assim; o nervosismo e a ansiedade das equipes diminuiu o nível do jogo, uma disputa de pênaltis não parecia tão absurda. Contudo, o atacante Dudu conseguiu, a partir de um cruzamento de Mayke, cabeçear e mandar para o fundo do gol de Anderson, garantindo o Palmeiras entre os quatro melhores da competição.

Agora, na próxima fase, Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. A outra vaga na final será definida entre Flamengo e Corinthians.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Vitória, no domingo (19), às 16h. No mesmo dia e horário, o Bahia joga no Mineirão diante do Cruzeiro.