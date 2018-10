Dudu brinca com sua estatura e comemora gol da classificação do Palmeiras

Nesta quinta-feira (16), o Palmeiras conquistou a sua vaga na semifinal da Copa do Brasil 2018. A classificação veio com um gol do atacante Dudu. O gol da vitória foi marcado de cabeça no segundo tempo. Na saída de campo, o camisa 7 falou em tom de brincadeira sobre a maneira como balançou as redes:

"Estava brincando com o pessoal ali, quando a gente entra na área acho que não dão muita moral."

Mas o jogador falou também que treina bastante finalizações, sempre estando preparado na partida: "Quando tem finalização lá no CT, sempre procuro treinar para quando chegar no jogo poder ajudar a equipe. Hoje fui feliz e puder ajudar"

Sobre a possível saída do clube, Dudu terminou citando a alegria de permanecer no Palmeiras: "Todo mundo sabe o quanto que eu gosto do Palmeiras, o carinho que tenho pelo clube. Estou muito feliz aqui, espero que esse ano a gente possa conquistar um título para deixar a torcida feliz"