Aguirre lamenta eliminação do São Paulo e derrota na partida de ida: “Pagamos caro”

Após a eliminação do São Paulo, na disputa de pênaltis, na Copa Sul-Americana contra o Colón, na última quinta (16), o técnico do tricolor, Diego Aguirre, gostou da atuação do time do Morumbi, mas demonstrou grande insatisfação por estar de fora na competição.

"Foi um jogo que jogamos bem, infelizmente não conseguimos passar nos pênaltis, mas temos que nos fortalecer. Obviamente queríamos passar, mas não conseguimos. Gostei do time de hoje. Lamentavelmente pagamos caro a derrota no Morumbi", disse.

Havia uma duvida se a eliminação da equipe na Copa Sul-Americana tinha um ponto positivo, já que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro e seria melhor para a equipe focar somente em uma competição, mas o técnico respondeu com muita convicção de que não há nada positivo em ser eliminado.

"Não gosto de falar em coisas positivas quando não se alcança o objetivo. Nós podemos melhorar muitas coisas, mas não é o momento em falar de coisas positivas, porque ficamos fora da competição", finalizou.

O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro, contra a Chapecoense no estádio do Morumbi. O clube paulista busca manter a liderança da competição.