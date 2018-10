Corinthians recebe Grêmio para se manter na briga pelo G-6 do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Grêmio se enfrentam neste sábado (18) pela 19ª rodada do Brasileirão, as 19h, na Arena Corinthians. Em sétimo lugar, com 26 pontos, o time paulista busca se aproximar da zona de classificação pra Libertadores, já o tricolor gaúcho, em quarto lugar com 33 pontos, pode ganhar a terceira posição do rival, Internacional, se vencer o jogo.

Recentemente as duas equipes se enfrentaram em amistoso de meio de temporada disputado no estádio do time paulista, o Corinthians venceu de virada, por 2 a 1, com gols de Matheus Matias e Marquinhos Gabriel, o Grêmio marcou com Léo Moura.

O jogo marca o confronto entre dois jogadores convocados por Tite, Fagner do lado do Corinthians e Éverton pelo Grêmio. As equipes já se enfrentaram 88 vezes na história, o Grêmio saiu vitorioso em 34 oportunidades e o Corinthians em 32. Em 22 oportunidades o placar ficou empatado.

Corinthians tem desfalques importantes contra o Grêmio

O time do Corinthians vem de duas partidas contra a Chapeconse. No meio de semana venceu a equipe catarinense e se classificou as semifinais da Copa do Brasil, já no último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe paulista saiu derrotada com gol nos últimos minutos e destaque negativo pro terceiro cartão amarelo tomado pelo goleiro Cássio, que desfalcará o time nesse sábado.

Em entrevista coletiva, o lateral Fagner falou sobre a situação dos desfalques do Corinthians para o jogo. “O desgaste existe, não só físico como mental, por não termos muito tempo pra descanso. Em uma equipe grande como o Corinthians é importante ter um elenco bom, porque sabemos que um jogador pode ficar fora por lesão, ou suspensão, e quem entra tem que estar bem pra cumprir sua função”, disse o jogador.

Além do goleiro do time alvinegro, o meia atacante, Pedrinho, e o volante, Douglas, são desfalques ainda não confirmados por lesão. O meia Marquinhos Gabriel também deve ser ausência no plantel de Osmar Loss, pois deve viajar nesse sábado para Dubai, onde deve realizar exames médicos e assinar empréstimo de um ano com o Al-Nasr.

Dessa forma o Corinthians deve ir pro jogo com: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Ralf (Douglas); Romero, Jadson, Emerson Sheik, Clayson.

Time titular do Grêmio volta a campo no Brasileirão

O Grêmio, vem de um êxito em cima do Vitória, em uma goleada de 4 a 0 aplicada pelo time reserva, já que os titulares estavam sendo poupados. A derrota veio na Copa do Brasil, onde os titulares perderam para o time do Flamengo por 1 a 0 e foram eliminados da competição.

Ao ser perguntado sobre a provável escalação do Grêmio para o jogo, o atacante Éverton deu a seguinte declaração: “O Renato [Portaluppi] ainda não passou o time titular pra nós, mas pela importância do jogo, e do Corinthians ser um adversário direto, vamos tentar ir com força máxima”.

O Grêmio deve ir pra partida com: Marcelo Grohe; Léo Moura (Leonardo), Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Everton; André (Jael).