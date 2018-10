Resultado Corinthians x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-1)

A nossa transmissão vai ficando por aqui! Obrigado por acompanhar o jogo de Corinthians e Grêmio conosco. Um abraço, e até mais!

O Timão entra em campo no mesmo dia contra o Fluminense, no mesmo horário. A partida vai ser realizada no Maracanã, Rio de Janeiro. Ambas as partidas são válidas pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor Gaúcho entra em campo na quarta-feira (22) contra o Cruzeiro, às 21h45 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Já o Corinthians permanece na sexta posição, e também espera resultado para saber se vai continuar na posição ou se cai para sétimo.

Com essa vitória, o Grêmio sobe para a terceira colocação do Brasileirão, mas espera o resultado da partida entre Internacional e Paraná que acontece amanhã para confirmar.

48' Apita o árbitro, acaba o jogo entre Corinthians e Grêmio.

47' Fagner cruza de novo, dessa vez Kannemann sobe e tira.

47' Fagner manda a bola para a área, Cícero sobe e afasta.

47' Corinthians tem chance de escanteio que pode ser a última oportunidade de empatar a partida.

46' Gabriel lança, mas a bola vai direto para a linha de fundo.

46' Substituição no Grêmio: sai Everton, entra Pepê.

45' Fagner cruza e Léo Gomes desvia. Emerson Sheik pega a sobra, mas é bloqueado na hora do chute.

45' Teremos mais 3 minutos de jogo.

43' WALTER OUTRA VEZ!!! Luan conduz a bola e bate colocado da entrada da área, Walter cai e espalma. Danilo Avelar pega o rebote e sai jogando.

42' Romero tenta drible em cima de Cortez, mas é desarmado pelo gremista.

41' Cortez recebe cartão amarelo por demorar para cobrar lateral.

39' WALTER DE NOVO!!!! Cortez toca para Thaciano, que bate cruzado de primeira. Walter faz uma linda defesa e joga para escanteio.

39' WALTER!!! Everton recebe passe de Cortez, sai da marcação e bate cruzado para Walter fazer uma bela defesa. Na sequência do lance o juiz marca impedimento de Thaciano.

38' Sheik rouba a bola de Cícero e puxa contra-ataque para o time da casa.

37' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Emerson Sheik.

37' MUITO LONGE! Jonathas ajeita para Pedrinho na entrada da área, que pega mal e manda a bola para longe do gol.

36' Substituição no Grêmio: sai Jael, entra Thaciano.

34' Cortez cruza rasteiro, Danilo Avelar aparece e afasta o perigo.

33' Romero faz falta em cima de Alisson no campo de defesa e fica muito irritado com a marcação do juiz.

33' Pedrinho faz tabela com Jonathas, mas a zaga gremista afasta o perigo.

32' Romero tenta fazer jogada individual na lateral, se atrapalha e perde a bola.

31' Substituição no Grêmio: sai Ramiro, entra Alisson.

30' Araos é bloquado na hora do chute, e o Grêmio puxa contra-ataque. Mas o juiz marca impedimento de Jael.

29' Substituição no Corinthians: sai Ralf, entra Mateus Vital.

28' Everton dispara em velocidade pela esquerda, supera a marcação e é parado por Walter. O goleiro alvinegro fez defesa e Fagner ajudou a tirar o perigo.

28' Léo Gomes dá uma bicuda e tira o perigo, jogando a bola para lateral.

26' ASSIM NÃO!! Araos faz bom passe para Jonathas na entrada na área, que pega muito mal na bola e chuta longe do gol.

24' Renato fica irritado e reclama muito quando Grassi fica no chão sentindo dores, e é advertido pelo juiz.

23' Everton faz boa jogada individual, mas na hora de tocar para Cortez erra o passe. Pedro Henrique chega de carrinho e joga a bola para lateral.

22' Fagner cruza na segunda trave, Danilo Avelar até chega na bola mas não consegue finalizar. O Tricolor Gaúcho puxa contra ataque.

21' Araos sofre falta de Kannemann, e fica sentindo dores.

20' O atacante alvinegro já está de pé, sem problemas.

20' Pedrinho recebe toque forte e fica no chão sentindo dores.

19' Geromel empurrou Henrique no escanteio, e a torcida reclamou de pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

19' Fagner cobra o escanteio para dentro da área, mas a zaga do Grêmio afasta.

18' Pedrinho recebe bola na entrada da área e chuta, a bola bate em Cícero e sai. É escanteio para o Timão cobrar.

17' Com a entrada de Jonathas, o Timão passa a jogar em 4-2-3-1 com diferença no ataque. Araos vai para o meio, Romero para a esquerda, Pedrinho para direita e Jonathas fica na frente.

17' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Jonathas.

17' Araos cruza, mas o passe não vai para ninguém.

17' Jael procura Everton na esquerda, Fagner adianta a marcação e faz corte.

15' GRASSI!!!! Pedrinho ajeita para o pé esquerdo e chuta. Grassi estava bem posicionado no lance e faz defesa tranquila.

13' Gabriel reclama muito de toque de mão do zagueiro Kannemann, mas o juiz diz que não foi nada e manda seguir o jogo.

12' Luan cobra o escanteio, e Walter sai de soco na bola.

12' Everton recebe passe na esquerda, cruza e ganha um escanteio para o Tricolor Gaúcho.

11' O atendimento já foi feito, sem maiores problemas para o time da casa.

10' O goleiro Walter tem sangramento na boca após choque com Pedro Henrique, e recebe atendimento.

9' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DO GRÊMIO!!!! EVERTON RECEBE LINDO PASSE DE LUAN, DÁ UMA CAVADINHA POR CIMA DE WALTER E FAZ UM GOLAÇO PARA INAUGURAR O PLACAR!

6' QUE CONFUSÃO! Luan cobra na área, mas ninguém consegue finalizar ao gol. Depois de muitas tentativas, a zaga do Timão afasta a bola.

6' WALTER!!!! Cícero manda uma bomba de fora da área e Walter faz uma bela defesa, mandando para escanteio.

5' ASSIM NÃO! Luan tenta tocar de letra, mas se enrola e a bola sobra para Fagner.

4' Luan coloca a bola na área e Pedro Henrique sobe para tirar.

3' Danilo Avelar faz falta na intermediária. Luan vai para a cobrança.

2' Jael faz proteção na bandeira de escanteio, mas logo em seguida recebe falta de Jadson.

1' Fagner erra no campo de defesa, mas recupera a bola depois e fica com ela.

0' Começa o segundo tempo de Corinthians e Grêmio.

O Corinthians faz uma mudança tática, colocando Romero mais avançado, Pedrinho pela direita e Araos pela esquerda.

Tanto o Timão quanto o Tricolor Gaúcho voltam sem alterações no elenco.

Os times estão se preparando para voltar ao campo para jogar o segundo tempo.

Fala Everton: "A gente está conseguindo ter mais posse de bola, não fugindo da nossa característica. Agora é tentar que essa posse seja em chances claras de gol. Faltou ousadia ali na frente para a gente conseguir o último passe", pontuou o atacante.

Fala Pedrinho: "Sabemos que seria um jogo muito difícil, estamos jogando contra uma grande equipe. Jogamos muitas vezes sem centroavante e deu certo. Faltou um pouco mais de finalização, aquele último passe para concluir", frisou.

45' Apita o árbitro. Final de primeiro tempo para Corinthians e Grêmio.

44' QUASE!!! Ramiro coloca de cavadinha buscando Everton, que cabeceia com liberdade. A bola sobe demais e vai para fora.

43' Pedro Henrique, que já tem amarelo, pisa no calcanhar de Jael e faz a falta.

42' Walter trabalha com os pés dentro da área, a torcida gosta da ousadia do goleiro alvinegro.

41' Cícero lança a bola para a área, Henrique sobe e corta.

40' Everton tenta jogada individual, mas Pedro Henrique desarma o atacante.

38' Araos chega forte em Jailson no meio campo e o juiz marca falta a favor do time visitante.

37' Pedrinho faz linda jogada individual na entrada da área, mas na hora da finalização é travado por Léo Gomes.

36' Cícero faz passe longo buscando Everton. Fagner adianta a marcação e joga a bola para lateral.

36' Jadson recebe de Gabriel, mas erra o passe na devolução. Posse de bola para o Grêmio.

35' Everton não consegue alcançar a bola, que sai pela linha de fundo. É tiro de meta para Walter cobrar.

35' O Tricolor Gaúcho vai trabalhando a bola buscando espaço na defesa do Corinthians.

34' Luan chuta forte de fora da área e a bola fica na zaga do Corinthians. Na sequência, Fagner recebe falta de Kannemann, que reclama muito com o juiz.

32' Luan cobra escanteio para área, e Cícero faz falta em cima do goleiro Walter no lance.

32' BLOQUEIA PEDRO HENRIQUE! Everton entra na área e bate cruzado, mas Pedro Henrique aparece e tira para escanteio.

31' Romero tenta jogada individual em Kannemann, mas é desarmado pelo zagueiro argentino.

30' Gabriel arrisca de fora, e Grassi faz defesa tranquila.

30' Romero procura Araos na esquerda, a zaga do Grêmio adianta marcação e tira a bola.

29' Araos tenta passe no começo da área, mas é bloqueado por Geromel.

27' Fagner chega pela lateral esquerda e tenta cruzar para área. Kannemann acompanha o jogador alvinegro e não deixa a bola passar.

26' O Corinthians vai trocando passes sem conseguir criar uma jogada que leve algum perigo para o gol do Grassi.

25' Romero vai ao chão e reclama por falta. O juiz diz que não foi nada e manda seguir o jogo.

24' Everton cobra na área e Kannemann cabeceia para o fundo do gol, mas o bandeirinha marca posição irregular e anula o gol do Tricolor Gaúcho.

23' Fagner recebe cartão amarelo por reclamar da falta de Pedro Henrique em cima de Everton.

22' Falta de Pedro Henrique em cima de Everton marcada. É a primeira do jogo.

21' Jadson tenta cavadinha buscando Fagner pela lateral, mas o juiz marca saída de bola. Os jogadores alvinegros reclamam dizendo que a bola não saiu.

19' Jadson perde a bola e a posse passa para o Tricolor Gaúcho.

19' Everton erra passe na área, Jadson recupera e puxa contra-ataque para o Corinthians.

18' WALTER OUTRA VEZ!!! Ramiro bateu com força de fora da área para grande defesa de Walter, que espalma para escanteio.

17' Jailson arrisca de fora da área, e Walter faz a defesa com tranquilidade.

16' Everton tenta jogada individual pela lateral esquerda, e Pedro Henrique chega dividindo e tira a bola.

16' Fagner tenta colocar bola enfiada para Pedrinho de novo, mas Geromel adianta a marcação e tira a bola.

15' Agora é o Corinthians que troca passes no seu campo de ataque buscando espaço para construir uma jogada.

13' Fagner tenta bola enfiada buscando Pedrinho, que não adiantou a jogada e deixou a bola de graça para o goleiro Grassi.

12' O Tricolor Gaúcho vai trocando passes no campo de defesa e controlando a posse de bola do jogo.

11' Grêmio troca passes no meio campo mas perde a posse de bola em erro de toque.

11' Cortez tenta lançamento longo para Luan e Fagner tira. É lateral para o Grêmio no seu campo de ataque.

10' Escanteio cobrado e a zaga corinthiana afasta o perigo.

10' Cortez recebe pela lateral esquerda e cruza. Fagner aparece e trava o cruzamento. É escanteio para o Grêmio cobrar.

9' WALTER!!! Everton recebe com liberdade e chuta firme, tendo bela defesa de Walter na sequência.

8' QUANTA HABILIDADE! Romero dá uma caneta em Jailson e toca para Jadson que busca Araos, mas erra o passe e é lateral para o Grêmio.

7' Araos tenta lance de cobertura para Fagner, só que o passe vai forte demais.

6' Fagner tenta tirar a bola, mas ela vai pra trás e sobra para Ramiro que recebe sozinho e cabeceia a bola para o meio do gol de Walter.

4' Grassi recebe recuo e tenta tirar a bola, mas pega mal e quase compromete a defesa do Tricolor Gaúcho.

3' Ramiro cruza para área, Cortez domina e tenta cruzar de novo. Fagner tira o perigo da área alvinegra.

2' Araos puxa contra-ataque, mas erra passe no meio campo. Posse de bola para o Grêmio.

1' ESPALMA GRASSI! Jadson cobra escanteio e Danilo Avelar cabeceia firme, obrigando Grassi a fazer ótima defesa.

0' Jadson chega pela lateral e cruza para área. Geromel tira e é escanteio para o Corinthians.

0' Começa o jogo entre Corinthians e Grêmio.

Times já perfilados para entrada em campo e execução do Hino Nacional.

O goleiro Marcelo Grohe sentiu dores no aquecimento.

O Tricolor Gaúcho vem de 4-3-3 com: Bruno Grassi; Cortez, Kannemann, Geromel, Léo Gomes; Cícero, Jailson, Ramiro; Luan, Everton, Jael.

O time da casa vem de 4-2-4 com: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Gabriel; Pedrinho, Jadson, Araos, Romero.

O jogo acontece na Arena Corinthians, em São Paulo.

Boa noite, torcedor! Hoje o Corinthians enfrenta o Grêmio pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Não saia daí, torcedor! Minutos antes do começo da partida entre Corinthians e Grêmio nós voltamos com todos os lances para que você perca nada da partida.

Já Renato Portaluppi colocou o Grêmio para jogar em 4-3-3 com: Bruno Grassi; Cortez, Kannemann, Geromel, Léo Gomes; Cícero, Jailson, Ramiro; Luan, Everton, Jael.

Osmar Loss escalou o Corinthians em um 4-2-4 com: Walter; Fagner, Pedro Henrique, Henrique, Danilo Avelar; Ralf, Gabriel; Pedrinho, Jadson, Araos, Romero.

Já o Grêmio tem apenas um desfalque, que é Paulo Victor (suspenso). Mas quatro jogadores foram poupados do treino de sexta-feira: Pedro Geromel, Léo Moura, Kannemann e Bruno Cortez.

Outro desfalque no Corinthians é Marquinhos Gabriel. O jogador foi emprestado para time dos Emirados Árabes.

O Timão tem quatro desfalques importantes para a partida deste sábado: Cássio (suspenso), Renê Jr (ainda se recuperando de lesão), Sergio Díaz (aprimorando condicionamento físico) e Douglas (sentiu dores na coxa esquerda).

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

"O planejamento sempre é usar força máxima. Por ser um adversário direto, estamos vivos no Brasileirão, é tentar usar força máxima. O professor não passou ainda para nós quem vai começar, mas quem for escolhido vai dar o seu melhor", alertou o atacante.

Everton, atacante do Tricolor Gaúcho, disse em coletiva que o elenco vai dar o melhor, independente de quem for escolhido para começar o jogo.

Depois do último treino antes do jogo, no CT do Fluminense, Renato conversou bastante com a equipe e ficou com dúvidas de quem seriam os titulares pelos desfalques.

Por sua vez, o Grêmio vem com o mesmo histórico que o Corinthians, com uma goleada de 4 a 0 no Vitória, e uma derrota com o placar mínimo de 1 a 0 para o Flamengo.

(Foto: Daniel Augusto Jr / Agência Corinthians)

O Timão realizou seu último treino na sexta-feira, e pode contar com novidades em campo na partida contra o Grêmio.

"É assim há algum tempo, a gente tem que saber lidar com isso. Não pensei nos jogos que posso perder, só no jogo de sábado, contra o Grêmio. Estou feliz com a convocação. Vou pensar nisso mais pra frente. Agora vou curtir o momento e focar no jogo contra o Grêmio", disse.

Após a convocação da Seleção Brasileira para amistosos, Fagner - que foi convocado por Tite - falou em coletiva que está feliz com a convocação, mas preocupado pelo time.

O Corinthians, time da casa, vem de uma vitória que garantiu a classificação para as semi finais na Copa do Brasil, e uma derrota na última rodada do Brasileirão, ambas partidas contra a Chapecoense.

Boa noite, torcedor! Nesta noite de sábado (18) você acompanha a partida entre Corinthians e Grêmio ao vivo, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. A partida acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 18h.