Atlético-GO vence no retorno à sua casa, entra no G-4 e aumenta crise no Coritiba

INCIDENCIAS : Partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Antonio Accioly. Público Total: 6.220; Renda: R$ 182.410,00

Na tarde desse sábado (18), o Atlético-GO derrotou o Coritiba, por 1 a 0, na partida que marcou a reabertura do estádio Antonio Accioly, em Goiânia. O confronto, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contou com único gol de Renato Kayser, que garantiu a vitória dos mandantes diante de mais de seis mil torcedores.

O time da casa começou indo pra cima e, com nove minutos, abriu o marcador. Júlio Cesar desceu direita, cruzou para Renato Kayser, que acertou um belo voleio, dentro da área, e balançou a rede adversária.

O Coxa teve dificuldades na criação das jogadas e mal conseguiu passar do meio-campo. O Dragão tinha mais posse de bola, ditando o ritmo e controlando a partida sem pressa. Tentando reagir, Uillian Correia, aos 30, arriscou longe e Jefferson espalmou com dificuldades .

Nos instantes finais da primeira etapa, Kayser quase marcou o segundo dele. O atacante recebeu na esquerda, avançou para o meio e chutou na entrada da meia lua. A bola foi em cima do goleiro Wilson, que foi seguro no lance.

O segundo tempo contou com a primeira boa chegada dos visitantes. Guilherme fez o corte e chutou forte no canto direito de Jefferson, a bola acabou indo pra fora, mas passou perto da trave. Mesmo precisando do resultado, a postura do Verdão continuou mostrando a deficiência antiga da equipe na armação dos ataques.

Em mais uma tentativa Rubro Negra, aos 16, Jonathan driblou Uillian Correia e, de esquerda, chutou rasteiro, mas Wilson defendeu com tranquilidade. Pouco depois Renato Kayser finalizou de fora da área, a zaga amorteceu a batida e novamente chegou sem ameaçar a meta alviverde.

Já no fim, Abner cruzou da esquerda para Belusso, que subiu mais alto que a defesa e cabeceou, porém nas mãos de Jefferson. Nos acréscimos, o Coxa Branca tentou fazer pressão em busca do empate, mas o único lance gerado foi um chute rasteiro Jean Carlos, que acabou não levando perigo ao gol goiano.

O resultado faz o Dragão subir para a terceira colocação no campeonato, somando 34 pontos. Já o Coxa tem 29, e estão cada vez mais distantes do grupo de acesso, permanecendo em 10º lugar.

Os clubes voltam a campo na próxima terça-feira (21). O Coritiba enfrenta o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, às 19h15. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Atlético visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro.