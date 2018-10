De olho no futuro, Cruzeiro renova contrato com artilheiro Vinícius Popó e zagueiro Cesár

O Cruzeiro renovou, nesta sexta-feira (17), o contrato de duas promessas das categorias de base. Trata-se do atacante Vinícius Popó e do zagueiro César. Ambos renovaram seus vínculos com a Raposa até 31 de julho de 2023.

Anteriormente, a Raposa já havia renovado o vínculo do zagueiro Edu, outro destaque da base, por cinco anos. Vinícius Popó, 17 anos, com passagens pelas seleções de base e com 109 gols pelo clube celeste, falou sobre a marca atingida e pelo objetivo de seguir destacando na base.

“Estou muito feliz por ter renovado o contrato. Neste um ano após assinar meu primeiro contrato profissional, cheguei ao centésimo gol na base. Espero seguir dando muitas alegrias na base para, no futuro, chegar ao profissional preparado”, disse.

César,de 1,86m de altura, apesar de ter 17 anos, já vem atuando na categoria sub-20. Visando coisas boas pela frente, ele faz planos com a camisa celeste.

“Estou muito contente. Fico mais feliz ainda de saber que o Clube acredita no meu potencial. Quero agradecer a Deus, a meus familiares e aos meus amigos, que sempre me apoiaram. Agora, é seguir as metas e conquistar títulos na base para realizar o sonho de chegar ao profissional do Cruzeiro”, projetou.