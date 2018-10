Fluminense anuncia patrocínio com YES! até o fim da temporada

O Fluminense anunciou neste sábado (18) mais um patrocínio com contrato até o fim do ano. A Yes! Idiomas estampará as costas da camisa do tricolor a partir deste domingo (19), contra o América-MG.

“O Fluminense está sempre trabalhando em busca de boas parcerias. A Yes! chega para o complemento da temporada, mas temos caminho aberto para novos negócios em 2019”, declarou Lawrence Magrath, diretor executivo de Marketing do Fluminense.

Clodoaldo Nascimento, presidente da Yes! Idiomas, destaca que a rede sempre priorizou o esporte em seu marketing.

“Faço questão de relacionar a educação ao esporte por acreditar que uma sociedade só é considerada desenvolvida quando está constituída por cidadãos engajados nesses princípios'', disse.

A Yes! Idiomas ocupa um lugar de destaque no ensino de idiomas e no franchising no cenário brasileiro, com mais de 40 anos no mercado.