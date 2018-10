Londrina vence Paysandu e sai da zona de rebaixamento da Série B

Partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio do Café, às 19h15

O Londrina venceu o Paysandu, por 2 a 1, nessa sexta-feira (17), no Estádio do Café, em um confronto direto na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Thiago Ribeiro e Dagoberto, para os londrinenses, além de Renato Augusto, para os visitantes.

Os primeiros momentos do confronto foram truncados, com ambos os times errando passes no meio campo. Somente aos 11 minutos surgiu a primeira oportunidade. Paulinho Moccelin recebeu de fora da área e arriscou, mas acabou botando muita força e isolando.

Os mandantes tinham mais posse de bola e conseguiam chegar ao ataque com mais facilidade. Foram dez finalizações, sendo que apenas duas chegaram a meta. O Papão tentou menos, cinco vezes, mas foi mais efetivo, acertando três lances no gol.

Aos 27, Thiago Ribeiro abriu o placar da partida para o Tubarão. Após lançamento de Jardel, o camisa nove foi esperto e adiantou a bola com a cabeça, passando pela marcação e entrando sozinho pela esquerda da área. Na individual com o goleiro, o atacante teve a frieza necessária para bater colocado e balançar a rede.

O Alviceleste foi em busca da reação e estabeleceu pressão nos instantes finais da primeira etapa. Com 44 minutos, após disputa pelo alto, Renato Augusto ficou com a sobra e chutou colocado, vencendo Vagner e empatando o jogo.

Em um inicio de segundo tempo agitado, Dagoberto colocou o Tuba novamente na frente, aos sete minutos. Em contra-ataque mortal, o atacante fez grande jogada individual, passou por dois marcadores e finalizou de longe, guardando no canto de Renan Rocha.

Por pouco Higor Leite não fez o terceiro, seis minutos depois. O meia ficou cara a cara com o goleiro após passe de Dagoberto mas mandou pra fora, desperdiçando uma grande chance. O Papão da Curuzu sentiu o segundo gol e ficou acuado, sem conseguir criar nenhuma boa tentativa. O elenco londrinense aproveitou esse momento e passou a controlar o ritmo da partida, sem ser ameaçada até o apito final.

O resultado quebra a sequência de três jogos sem vitória e de duas derrotas seguidas, tira o Tubarão da zona do rebaixamento da competição, que agora ocupa a 15ª posição, com 24 pontos. A equipe paraense também tem 24, mas fica uma colocação abaixo, devido ao saldo de gols.

As equipes voltam a campo na próxima terça-feira (21). O Londrina enfrenta a Ponte Preta, novamente em casa, enquanto o Paysandu visita o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.