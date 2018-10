Com direito a sal grosso, Santos bate Sport e sai da zona de rebaixamento

Eduardo Sasha, aos 2 min do 1T; Rodrygo, aos 36 min, do 2T; Victor Ferraz, aos 38, do 2T.

Placar : Eduardo Sasha, aos 2 min do 1T; Rodrygo, aos 36 min, do 2T; Victor Ferraz, aos 38, do 2T.

Na tarde deste sábado (18), o Santos recebeu o Sport, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 19° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E com direito a "corredor de sal grosso" feito pelos torcedores, o Peixe venceu o Leão por 3 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. Os gols da equipe santista foram marcados por Eduardo Sasha, Rodrygo e Victor Ferraz.

O técnico Cuca colocou um time misto em campo, com os três reforços na equipe titular, os jogadores responderam rapidamente o apoio de sua torcida nas arquibancadas e abriu o placar logo aos dois minutos da etapa inicial. Após passe de Victor Ferraz pela direita, Derlis González ganhou na linha de fundo, cruzou para a área e Gabigol desviou para trás. A bola sobrou para o meia Bryan Ruiz, que com muita categoria, tocou para Eduardo Sasha abrir o placar para o Santos, na Vila Belmiro.

O Peixe seguiu pressionando e aos 11 minutos quase amplia o placar em duas oportunidades. Victor Ferraz arriscou chute de primeira, de fora da área, e viu a bola sair sobre a meta do goleiro. Aos 19, Bryan Ruiz fez uma jogada pelo lado esquerdo, cruzou na medida para Derlis González, que cabeceou para fora.

Aos 34 minutos, Sánchez deu um ótimo passe para Gabigol, que dominou e chutou na saída do goleiro Magrão, que fez uma bela defesa para evitar o gol da equipe santista. O Sport só conseguiu chegar aos 37 minutos, Rodrigo deu um lindo drible em Victor Ferraz e foi à linha de fundo, cruzando rasteiro para Hernane. O atacante chutou e viu a bola passar perto da meta defendida por Vanderlei.

Aos 40 minutos, Gabigol recebeu lançamento e ajeitou no peito para Bryan Ruiz. O meia dominou e chutou muito perto da meta defendida por Magrão. Já nos acréscimos, Dodô cobrou falta, Bryan Ruiz desviou e Magrão salvou.

Já no início da etapa complementar foi o Sport quem voltou mais ligado no jogo e levou perigo ao Santos em alguns momentos. Aos três minutos, Rogério recebeu passe de Hernane, invadiu a área e chutou firme, mas mandou para fora

O Santos respondeu aos oito minutos, quando Gabigol, em rápido contra-ataque, deu um passe perfeito para Sánchez, que ficou cara a cara com Magrão. O camisa 7, porém, se atrapalhou todo e deu um chute muito torto.

Aos 11, o árbitro expulsou Rogério, do Sport, após ele tomar o segundo cartão amarelo. O Peixe porém, não conseguia se aproveitar da vantagem e não conseguia levar perigo.

Aos 33, Rodrygo, que havia acabado de entrar no lugar de Carlos Sánchez, deu um lindo passe para Victor Ferraz no lado direito. O lateral cruzou rasteiro para Gabigol mandar para o fundo da rede. Mas o árbitro marcou impedimento.

Aos 36, Gabigol soltou a bola em Derlis González, que cruzou para Rodrygo empurrar para o gol. No embalo dos torcedores, dois minutos, Victor Ferrraz, de fora da área, aproveitou rebote na entrada da área, dominou e chutou com força. A bola desviou em Fellipe Bastos, enganou Magrão e foi parar no fundo das redes para selar a vitória do Peixe.

Com o triunfo, o Santos chega aos 21 pontos e sobe da 17° posição para a 12°. Já o Sport se complica na tabela e ocupa à 15° posição, com 20 pontos.

Próximos compromissos

Virando a chave, o Santos volta a campo na próxima terça-feira (21), diante do Independiente, na Argentina, às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe volta a campo no próximo sábado (25), diante do Bahia, na Vila Belmiro, às 16h. Já o Sport enfrenta o América-MG, na Ilha do Retiro, na próxima quarta-feira (22), às 21h.