Eduardo Baptista lamenta gol cedo e diz que expulsão desequilibrou Sport

O treinador do Sport, Eduardo Baptista, destacou as principais causas da derrota do Leão para o Santos, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro. Eduardo defendeu a atuação da equipe, comandada por ele há apenas dois dias, mas disse que o gol relâmpago da equipe paulista e a expulsão de Rogério no segundo tempo foram determinantes para o resultado.

"O gol no início mudou a postura do Santos, que ia nos oferecer o contra-ataque, os espaços. O bom que a equipe recuperou rápido, se restabeleceu. Tivemos um volume de jogo bom, posse de bola, mas finalizamos pouco no gol. Cobrei isso no intervalo. No segundo tempo voltamos com a mesma postura, e, ai sim, com cinco finalizações reais de gol. Infelizmente a expulsão foi muito prejudicial ao jogo e o resultado final não foi o que queríamos. Acho que o cartão vermelho estragou o que seria um grande jogo, não prejudicou só o Sport", disse.

Eduardo elogiou a luta do time, especialmente na marcação, ressaltou que algumas coisas ainda precisam mudar, mas que outras funcionaram bem.

“As primeiras conversas era exatamente sobre a atenção no início do jogo, e cobrei muito deles essa pegada que o time hoje apresentou. Mesmo com um a menos marcamos, jogamos. Tem coisas a serem arrumadas, mas tem muita coisa boa que funcionou. O jogadores que entraram também deram a resposta e isso é bom”, declarou.

O comandante buscou também o apoio da torcida para o próximo jogo do Sport, contra o América-MG em casa, e mostrou convicção sobre as possibilidades do seu trabalho no Leão.

“Vamos ajeitar algumas coisas e voltar a vencer. O momento é importante para o torcedor comparecer. Faz uns cinco anos que estou esperando esse momento. Acho que demos um primeiro passo e juntos com o torcedor vamos fazer um grande jogo e vencer o América”, finalizou.

Sport e América se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h, na Ilha do Retiro, em Recife. A partida é válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.