Em votação apertada, Conselho Deliberativo do Vasco decide adiar empréstimo

Na tarde de sexta feira (17), o Conselho Deliberativo do Vasco se reuniu na sua sede na Lagoa, para decidir se um empréstimo de R$ 38 milhões seria aprovado para que o clube pudesse terminar o ano sem dívidas, sem pagamentos atrasados e para que não corra o risco de perder compromissos importantes de sua agenda.

Antes da votação, o Presidente do Conselho Fiscal e integrante do Membro Vasco, Edmilson Valentim, declarou não ter uma opinião formada sobre a liberação do empréstimo pois diz que o que as provas apresentadas não são suficientes para que tomasse uma decisão.

Sérgio Frios do Caracas mostrou estar a favor do adiamento do dinheiro. Já Eurico Miranda, presidente do Conselho dos Beneméritos, se mostrou a favor do empréstimo já que o mandatário havia demostrado que o clube faria um bom uso dele.

Em uma votação bem apertada, o Conselho resolveu que o empréstimo não deve ser liberado no momento por ainda não ter informações suficientes de como o dinheiro será utilizado. Com 89 votos contra o adiantamento e 88 a favor, eles tem em mente criar um novo grupo com todos os membros para debater as melhores formar do dinheiro ser utilizado. Portanto, uma nova votação deve acontecer quando o Conselho Fiscal avaliar os documentos da nova gestão para ver a real necessidade do empréstimo.

Os grupos que pediram o adiamento são concorrentes do Presidente Alexandre Campello. O Sempre Vasco, comandado por Julio Brant, que não compareceu a reunião por estar fora da cidade a trabalho, alega que a diretoria precisa ressaltar como vai usar o dinheiro e quais medidas irá adotar para não ir contra as normas do Profut.

"Não reprovamos o empréstimo. Demos uma solução para aprová-lo com responsabilidade, transparência e fiscalização.Nos últimos dias, pedimos a apresentação da operação financeira para a obtenção de empréstimo de R$ 38 milhões. Foi realizada uma reunião com slides e números que não detalharam dados importantes para uma operação financeira com tamanha complexidade. Reiteramos o pedido de demonstração destes dados, mas não recebemos. Slide é uma narrativa e detalhamento documentado é responsabilidade", parte do documento divulgado pelo grupo após a reunião.