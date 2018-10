Resultado América-MG x Fluminense AO VIVO pelo Campeonato Brasileiro 2018

Agradecemos a audiência! Acompanhe todas as notícias do Campeonato Brasileiro em nosso site! Boa noite e até a próxima!

Fim de jogo! Em partida fraca tecnicamente, América e Fluminense não saem do 0 na Arena Independência

Acréscimos de 4 minutos

44' Cartão vermelho: Aderlan, por agressão ao Everaldo

42' Cartão amarelo: Carlinhos do América

34' Substituição no Fluminense: Sai: Ibañez / Entra: Marcos Jr

32' Substituição no América: Sai: Leandro Donizete / Entra: Wesley Pacheco

28' Cartão Amarelo: Aderlan do América

23' Substituição no América: Sai: Rafael Moura / Entra: Mateusinho

18' Milagre de João Ricardo! Goleiro salva finalizações de Matheus Alessandro e Gilberto, em menos de cinco segundos. Duas defesas espetaculares!

17' Substituição no Fluminense: Sai: Jadson / Entra: Dodi

1' Substituição no América: Sai: Luan / Entra: Ademir

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

47' Fim de primeiro tempo, o 0 x 0 persiste na Arena Independência

45' Acréscimos de 2 minutos

42' Primeira finalização do Flu foi apenas no fim da primeira etapa. Pedro arriscou de longe para defesa segura de João Ricardo

38' Equatoriano sofreu uma pancada do volante Leandro Donizete e com dificuldades para andar, foi substituído. No mesmo estádio, ano passado, Sornoza teve uma lesão grave, no embate contra o Atlético Mineiro

37' Substituição no Fluminense: Sai Sornoza / Entra: Everaldo

28' América perde mais um gol! Carlinhos aproveitou um erro de Ibañez, mas finalizou por cima do gol de Júlio César. Lateral estava sozinho na pequena área.

21' Que isso! Rafael Moura recebe livre, na frente de Júlio César e finaliza para fora

17' Jogo fraco tecnicamente. América tenta controlar o jogo e quando o Fluminense assume a posse da bola, tenta ligação direto ao Pedro

6' Jogo com bastante erros de ambos os times. Fluminense não consegue sair bem com a bola e o América está afobado

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times em campo na Arena Independência! Em instantes, o hino nacional será executado. O América jogará com seu uniforme tradicional, enquanto o Fluminense jogará com uniforme branco.

O público é bastante pequeno na Arena Independência. A temperatura é agradável e é boa a condição do gramado.

O Fluminense novamente atuará no sistema 5-3-2 com: Júlio César; Gum, Ibañez e Digão; Gilberto Richard, Ayrton Lucas, Jadson e Sornoza; Matheus Alessandro e Pedro.

O América-MG está escalado no 4-4-2 com: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho, Wesley e Ruy; Luan e Rafael Moura

Os dois times estão no aquecimento. A bola vai rolar em menos de trinta minutos para América-MG x Fluminense.

A última partida entre América-MG e Fluminense ocorreu em Agosto de 2016, em Cariacica, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense venceu por 1 x 0, com gol de Henrique Dourado.

O tricolor não terá Airton, que se lesionou no jogo contra o Defensor, com Richard entrando em seu lugar. Luciano, com estiramento, não viajou e também não estará a disposição do técnico Marcelo Oliveira.

O América-MG terá seis ausências no jogo: Jori, Aylon, Norberto e Lima por motivo de lesão e Giovanni e Robinho por motivos de contrato, já que ambos são emprestados pelo Fluminense. Aderlan volta ao time após cumprir suspensão na última rodada e Luan está recuperado de lesão e pode aparecer no time titular.

Já o Fluminense foi goleado pelo Internacional no Maracanã por 3 x 0, em uma noite desastrosa do sistema defensivo. O tricolor está na nona colocação, um ponto acima do rival de hoje. Durante a semana, o time viajou até o Uruguai e venceu o Defensor, passando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Na última rodada, o América foi derrotado pelo o Bahia por 1 x 0 na Arena Fonte Nova. O resultado deixou a equipe estacionada na décima primeira posição, com 21 pontos.

Bom dia internautas! Hoje começa a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última partida do primeiro turno para Fluminense e América Mineiro. O jogo acontecerá na Arena Independência, ás 19h e você acompanha tudo conosco na VAVEL BRASIL!