Atlético-PR recebe vice-líder Flamengo buscando manter tabu de 44 anos sem perder em Curtiba

Atlético-PR e Flamengo se enfrentam neste domingo (19) , às 11h, pela última rodada do primeiro turno da Série A do Brasileirão 2018, na Arena da Baixada, em confronto que carrega um tabu de 4 décadas: o Flamengo nunca venceu na Arena da Baixada em Campeonatos Brasileiros, e terá de buscar uma vitória para continuar a perseguição ao líder São Paulo.



A única vitória do Mengão em Curitiba contra o Atlético-PR foi em 1974 no Estádio Belford Duarte, antigo Couto Pereira, por 2 a 1, com gols de Zico e Paulinho. Pelo Brasileirão são 23 jogos disputados em Curitiba: Arena da Baixada (16 vezes), Couto Pereira e Pinheirão (três vezes cada) e Durival Britto (uma vez), e levando em conta apenas os jogos na Arena são 11 vitórias do Furacão e 5 empates.



O Flamengo venceu apenas uma vez na Arena da Baixada, em 2011, mas o jogo foi válido pela Sul-Americana. O gol da vitória por 1 a 0 foi marcado por Ronaldinho Gaúcho.



PEDREIRA PELA FRENTE



É assim que o Rubro Negro carioca enxerga o confronto deste domingo. Lutando pela liderança do campeonato, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno, o Flamengo precisa de uma vitória se quiser se sagrar campeão simbólico da primeira parte do Brasileirão, mas o meia Diego não prevê uma partida fácil mesmo com o Atlético-PR lutando para escapar do Z4.



“Independentemente da posição do Atlético Paranaense a nossa expectativa é a de um jogo complicado, pois o Flamengo sempre teve problemas jogando no sul e precisamos estar preparados. Não podemos deixar o adversário controlar as ações e nos acuar em nosso campo, como gosta de fazer quando joga diante de sua torcida. As dificuldades serão muito grandes, mas estamos preparados para este jogo", disse.



+ Acompanhe o Flamengo na VAVEL



O meia e companheiro de Diego, Everton Ribeiro, também falou sobre o confronto e concordou que a partida será difícil.



“O nosso pensamento está todo voltado para o Campeonato Brasileiro e sabemos que nesta competição não há espaço para erros. O Atlético Paranaense é um time qualificado apesar de não vir de grande campanha, mas tem feito bons jogos diante de sua torcida e com certeza entrará em campo muito motivado. O Flamengo precisa neutralizar esta força do adversário, com inteligência, valorizando a posse de bola e sempre sabendo encontrar a hora certa de buscar o gol. Temos uma característica ofensiva e não vamos mudar, porque este estilo que vem nos dando bons resultados na temporada”, comentou.



A escalação do rubro-negro carioca ainda não está definida, mas uma alteração é certa: Henrique Dourado não joga pois cumpre suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo na vitória de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última rodada. Uribe é a primeira opção, mas o colombiano vem sofrendo dores na coxa direita e disputa a titularidade com Lincoln.

A equipe da Gávea terá mais três desfalques. São eles: Diego e Réver, poupados, e Diego Alves, que sentiu dores no joelho direito. Já Cuéllar e Vitinho devem ser confirmados na equipe titular após se recuperarem de desgaste físico.



Com isso, o Flamengo deve vir a campo com: César, Rodinei, Léo Duarte, Thuler e Renê; Gustavo Cuéllar, Piris da Motta, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vitinho; Fernando Uribe (Lincoln).



EM BUSCA DA REAÇÃO



O Atlético-PR encara o jogo de domingo como a grande chance de encaixar uma série de bons resultados e escapar da zona de rebaixamento. A favor do Furacão está o tabu de 44 anos sem perder para o Flamengo em casa em Campeonatos Brasileiros. O momento do Furacão com Tiago Nunes no comando também é positivo. Em 8 jogos o time só perdeu uma vez - 2 a 1 para o Cruzeiro - , mas goleou duas vezes: Vitória por 4 a 0 e Peñarol, fora de casa por 4 a 1. A única coisa que falta para a Lua de Mel ser completa é sair da zona de rebaixamento. Com apenas 15 pontos em 18 rodadas o Atlético-PR ainda é o vice lanterna da competição.



+ Acompanhe o Furacão na VAVEL



Tiago Nunes deve fazer uma mudança no 11 inicial: Pablo está de volta após cumprir suspensão automática e tentará ajudar na reação rubro negra.



“Ninguém gosta de ficar fora, mas a equipe fez um bom jogo e conseguiu um ponto importante em Fortaleza. Estou feliz de retornar. Precisamos dessa vitória”, afirmou o jogador, destacando a necessidade de deixar rapidamente a zona de rebaixamento para trás. “O nosso objetivo é sair o quanto antes dessa situação e o jogo de domingo é fundamental para isso. É um time muito bom e bastante técnico. Estamos cientes do que precisamos fazer e os cuidados que precisamos tomar”, disse.



O clima de tensão deve tomar os arredores da Arena da Baixada neste domingo já que, por conta de determinação do Ministério Público do Paraná (MP-PR), com apoio do Atlético-PR, não há venda de ingressos para a torcida visitante e nem setor específico para os mesmo.





+ Você acompanha o lance a lance do jogo deste domingo aqui na VAVEL, direto da Arena da Baixada.