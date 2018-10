Tiago Nunes elogia postura do Atlético-PR em vitória contra Flamengo: "Papel de time grande"

O Atlético-PR foi um verdadeiro Furacão na Arena da Baixada, só precisando dos primeiros 20 minutos de jogo para derrotar o Flamengo, por 3 a 0, na manhã desse domingo (19), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado recoloca os mandantes na briga para fugir da zona de rebaixamento da competição, somando agora 18 pontos, apenas um a menos que o Vasco, primeiro clube no Z-4.

Perguntado sobre ter diminuído o ritmo após o terceiro gol, o técnico Tiago Nunes destacou, em entrevista coletiva, que uma das principais características do Rubro Negro paranaense é saber administrar e jogar em cima do resultado.

"O Atlético sempre se notabilizou por ser uma equipe que jogando em casa, principalmente no início de jogo, é muita agressiva, historicamente é assim. Criamos as chances no período inicial e matamos. Saber estrategicamente disputar o jogo, esse é o papel de um time grande, como é o Atlético", disse.

O treinador também comentou sobre os bons desempenhos das últimas partidas, dando os méritos a dedicação apresentada pelos jogadores e pela comissão técnica.

"Estamos tendo um equilíbrio nessa gestão que está sendo refletida através das boas atuações. Os elogios também devem ser repassados a quem corre, a quem coloca em prática aquilo que foi pensado. Estou muito feliz pelo que os atletas vem fazendo, pela proatividade que eles vem demostrando", finalizou.

O próximo desafio do Furacão será fora de casa, contra a Chapecoense, na próxima quarta-feira (22), na Arena Condá, pela primeira partida do returno do Brasileirão.