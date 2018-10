Resultado Botafogo x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-3)

A derrota deixa o Botafogo na 11ª posição e podendo ser alcançado por Chapecoense e América-MG até o fim da 19ª rodada

Com a vitória, o Atlético-MG chega a 33 pontos e fecha o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quinta colocação

49'/2ºT FIM DE PAPO! O juiz sinaliza o término da partida no Estádio Nilton Santos

47'/2ºT Livre, Ricardo Oliveira tenta de cavadinha, mas Saulo se antecipa e faz a defesa

45'/2ºT O jogo vai até os 49'

44'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Tomás Andrade com liberdade na área, ajeita e manda um belo chute no cantinho para ampliar a vantagem do Galo no Rio

44'/2ºT Ricardo Oliveira carrega, ajeita e bate na entrada da área. A bola sobe muito e é apenas tiro de meta

44'/2ºT Pimpão finaliza do meio da rua e a bola passa muito longe do gol de Victor

43'/2ºT Minutos finais do Nilton Santos e o Botafogo ainda não teve uma grande oportunidade no ataque nesse segundo tempo

42'/2ºT Lucas Cândido arrisca de fora da área e Saulo encaixa

41'/2ºT Torcida botafoguense ensaia vaias a Luís Ricardo

Substituição no Atlético-MG

Sai: Cazares

Entra: Tomás Andrade

38'/2ºT Ricardo Oliveira tenta conexão com Cazares, mas Igor Rabello faz o corte

35'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Chará dispara em velocidade e cruza na medida para Cazares, de primeira, mandar direto para o fundo do gol

34'/2ºT Moisés tenta lançamento na área e a zaga atleticana faz o corte

33'/2ºT Cartão amarelo para Victor, por atrasar a retomada do jogo

30'/2ºT Cartão amarelo para Emerson, por falta em Moisés

29'/2ºT Cartão amarelo para Luiz Fernando, por falta em Luan

28'/2ºT Ricardo Oliveira bate cruzado e Saulo defende em dois tempos. O centroavante já se aproximava do goleiro buscando o rebote. O camisa 9 atleticano é sempre muito perigoso

Última substituição no Botafogo

Sai: Rodrigo Lindoso

Entra: Marcelo

25'/2ºT Lindoso leva a mão no posterior da coxa e pede para sair

Substituição no Botafogo

Sai: Gustavo Bochecha

Entra: Brenner

Substituição no Atlético-MG

Sai: Matheus Galdezani

Entra: Lucas Cândido

20'/2ºT Galdezani caído em campo, com cãibras, e já pediu pela substituição

16'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Tabelinha entre Galdezani e Luan. O atacante faz a infiltração, recebe e finaliza com tranquilidade para balançar a rede

Substituição no Atlético-MG

Sai: Nathan

Entra: Luan

12'/2ºT De primeira, Fábio Santos manda chute cruzado e é apenas tiro de meta para Saulo cobrar

8'/2ºT Cartão amarelo para Zé Welison. O volante estava pendurado e desfalca o Galo na próxima rodada

Com o empate, o Atlético cai para a sexta posição na tabela, já que o Palmeiras está batendo o Vitória em Salvador. O resultado coloca o Botafogo na nona posição, passando o Fluminense.

6'/2ºT Valencia manda chute de longe e a bola vai direto para a linha de fundo, sem perigo para Victor

6'/2ºT Emerson faz passe buscava Chará na área e Lindoso faz o corte

5'/2ºT Moisés aciona Valencia na entrada da área, mas o chileno não consegue o domínio

Substituição no Botafogo

Entra: Rodrigo Pimpão

Sai: Renatinho

0'/2ºT ROLA A BOLA para os 45 minutos finais no Estádio Nilton Santos

Tudo pronto para o retorno da partida

46'/1ºT Fim de primeiro tempo e o placar segue zerado

45'/1ºT Cazares levanta na área, Nathan sobe, mas não consegue o cabeceio

45'/1ºT UM minuto de acréscimo

43'/1ºT Nathan carrega e manda de fora da área. O chute cruzado passa pela direita do gol de Saulo

41'/1ºT Chará invade a área e rola para Ricardo Oliveira. O camisa 9 chuta de primeira e a bola vai direto para a linha de fundo

39'/1ºT Luis Fernando cruza, mas a bola passa por toda a área e ninguém chega para fazer a finalização

38'/1ºT Moisés faz lançamento na área e Leonardo Silva sobe para fazer o corte

31'/1ºT Galdezani arrisca de longe e Saulo faz defesa tranquila

28'/1ºT Nathan cobra escanteio, a defesa corta e Chará pega a sobra. A finalização do colombiano explode na zaga botafoguense

25'/1ºT QUAAAAASE! De primeira, Renatinho manda um chutaço de fora da área e Victor busca no cantinho. Renatinho tem participado muito do jogo até aqui

21'/1ºT Valencia cobra e Victor afasta de soco

20'/1ºT Falta para o Botafogo. Zé Welison derruba Renatinho e o Botafogo tem mais uma chance na bola parada. Valencia se prepara para a cobrança.

19'/1ºT UUUUUUUUUH! Galdezani lança pra Ricardo Oliveira, que dispara sozinho e bate cruzado. A bola passa muito perto da trave de Saulo. Quase gol do Galo.

16'/1ºT Nathan aciona Chará na direita, mas o atacante não consegue o domínio

15'/1ºT Valencia bate forte de fora e o goleiro espalma. Renatinho pega o rebote e chuta em cima de Victor, mas o bandeirinha já sinalizava posição irregular do camisa 7

12'/1ºT Emerson finaliza e a bola passa por cima da meta de Saulo

9'/1ºT O Atlético responde com Nathan, que arrisca de fora da área e para na zaga botafoguense

7'/1ºT Valencia pega sobra na entrada da área e bate cruzado para defesa de Victor

6'/1ºT Cartão amarelo para Galdezani, por falta em Lindoso

5'/1ºT Valencia cobrança direto para o gol e Victor defende em dois tempos

4'/1ºT Falta para o Botafogo na intermediária, vem bola na área

0'/1ºT BOLA ROLANDO no Niltão

Tudo pronto para o início da partida

Botafogo e Atlético-MG já perfilados no túnel

Se o Botafogo vencer, pode subir duas posições e se aproximar do G6. Do outro lado, os três pontos não alteram a colocação do Atlético-MG na tabela, porque o Grêmio venceu o Corinthians no sábado.

Equipes aquecendo no gramado do Estádio Nilton Santos

No duelo de alvinegros, o visitante Atlético-MG joga de branco

Atlético-MG escalado! Fábio Santos confirmado. O lateral-esquerdo retoma a titularidade depois de três jogos fora se recuperando de lesão no tornozelo esquerdo.



Botafogo escalado! Zé Ricardo opta por time misto, poupando alguns jogadores que atuaram pela Copa Sul-Americana na última quinta-feira



Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindos à transmissão de Botafogo x Atlético Mineiro, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, às 16h00 (de Brasília), deste domingo (19).

Quem está fora: Kieza

Pendurados: Renatinho, Matheus Fernandes, Gustavo, Jean e Aguirre

O Botafogo ocupa a 10ª posição da tabela, com 22 pontos somados. O duelo entre os alvinegros marca a segunda atuação de Zé Ricardo no comando da equipe carioca, pelo torneio nacional. Em sua estreia, apenas empatou em 1 a 1 com o Paraná, fora de casa.

Se depender do histórico, os botafoguenses largam na frente. Das 101 partidas disputadas, o clube de General Severiano levou a melhor em 46 oportunidades. O encontro mais recente, no Rio, acabou com uma vitória de 3 a 0 para os donos da casa, com gols de Carli, Roger e Gilson, pela Copa do Brasil.

Mas é a maratona de jogos que preocupa. Enquanto o Botafogo fez seu último jogo na quinta-feira (16), pela Copa Sul-Americana, o Atlético-MG está com foco total no Brasileirão.

Quem está fora: Elias (cumpre suspensão)

Pendurados: Leonardo Silva, José Welison e Ricardo Oliveira

Em quinto lugar na classificação, o Galo tem 30 pontos e quer terminar o primeiro turno no G4. Para isso, os comandados de Thiago Larghi precisam vencer no domingo e torcer para o Grêmio perder, a equipe gaúcha vai até São Paulo enfrentar o Corinthians.

Depois de três partidas fora, Fábio Santos está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e retoma a titularidade. O retorno do camisa 6 melhora a defesa e pode ajudar a mudar uma estatística ruim dos atleticanos. O aproveitamento da equipe como visitante é de apenas 33,3% e o problema não é do ataque. Com 33 gols e liderados pelo vice-artilheiro da competição, Ricardo Oliveira, o esquadrão alvinegro marcou mais que qualquer outra equipe.

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, no Estádio Nilton Santos, às 16h00, pela Campeonato Brasileiro.