Embalados, Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Atual 10º colocado da competição, o glorioso precisa da vitória para evitar uma possível queda para a parte de baixo da tabela. Além disso, caso saia com os três pontos, pode ganhar uma posição e começar a encostar na parte de cima. O galo está na 5ª posição e necessita vencer para seguir na cola dos líderes. Caso saia derrotado, pode perder a posição para o Palmeiras.

Os times já se enfrentaram 55 vezes na história do Brasileirão. Foram 21 vitórias dos cariocas contra 17 dos mineiros, além de 17 empates. No ano passado, ambos os duelos terminaram com um ponto para cada lado (1 a 1 no Rio e 0 a 0 em Minas).

Confiança retomada e meta traçada

O Botafogo vive uma oscilação muito grande no campeonato. Dentro de casa, um ótimo aproveitamento e resultados importantes. Porém, fora de casa vem decepcionando. A classificação da última quinta na Sul-Americana diante do Nacional-PAR ajudou a equipe a recuperar a confiança e a reconquistar a torcida, que deve comparecer para apoiar o time contra o galo.

Zé Ricardo deve manter o mesmo time que entrou em campo contra os paraguaios no meio da semana. O treinador, que estabeleceu a meta de manter a boa sequência em casa e melhorar jogando fora para brigar na parte de cima, ainda não poderá contar com Gatito e Kieza.

Provável escalação do Botafogo: Saulo, Luís Ricardo, Joel Carli, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Jean e Valencia; Luiz Fernando, Renatinho e Aguirre.

Time se encaixando e briga pelo G4

Assim como o alvinegro, o Atlético-MG passou por momentos complicados. Entretanto, mesmo perdendo jogos para as equipes que disputam a liderança, o galo manteve-se próximo ao G-4. Atualmente na quinta colocação, seria ideal conquistar um bom resultado neste domingo, para que a desvantagem diante dos outros clubes não fique maior.

O treinador Thiago Larghi sofreu com perdas importantes no time, mas aos poucos vem arrumando a casa e encaixando as novas peças. Para a partida contra o Botafogo, pode ser que o experiente Fábio Santos fique de fora, mesmo recuperado de uma torção no tornozelo. A esperança de gols é Ricardo Oliveira, que apesar dos 39 anos vem marcando gols e sendo decisivo para os mineiros.

Provável escalação do Atlético-MG: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Hulk (Fábio Santos); José Welison, Matheus Galdezani, Nathan e Tomás Andrade; Chará e Ricardo Oliveira.