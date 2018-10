Tcheco aponta erros em derrota do Coritiba para Atlético-GO: "Muito nervosismo"

O Coritiba completou quatro rodadas sem vencer após ser derrotado pelo Atlético-GO neste sábado (18), no Estádio Antônio Accioly, por 1 a 0, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São dois empates e duas derrotas até então. O técnico Tcheco lamentou a derrota e apontou as principais falhas do time contra o rival, que aproveitou para abrir o placar.

"Muito longe do que pensamos e do ideal. Falta um pouco de leitura, de tranquilidade pra pensar as jogadas. Faltou individualidade, toque de bola, a conclusão seria mais fácil. Quando era pra tocar, lançamos. Pela tabela e momento mostra muito o nervosismo. Pegamos um preço muito caro por um erro coletivo no gol, a bola era nossa. Perdemos a segunda bola e levamos o gol. No geral jogo equilibrado, poucos chutes a gol, aumentamos o volume" afirmou.

O treinador já pensa em possíveis alterações e mudanças no jogo no próximo confronto, contra o Criciúma, na terça-feira (21). Tcheco também mostrou-se preocupado devido a falta de tempo até a próxima partida.

"Não temos tempo. Temos que fazer algo para o jogo contra o Criciúma na base da conversa, não teremos tempo de treinar. Temos mais uma oportunidade agora fora de casa. Pra conseguir um pouco mais de confiança pra torcida para o próximo jogo em casa. Agora o ritmo de jogo vai ser mais alto. Desgaste físico vai acontecer. Não vou me precipitar, mas temos que estudar e procurar vencer, não podemos pensar em jogar pelo empate. Temos que passar a ideia e pedir essa reação deles, que é extremamente necessária. O alerta está ligado faz tempo. Temos possibilidade de reverter. É um desafio pra todos, uma responsabilidade. Cada jogo fica mais difícil. Temos que ir pra cima, tranquilizar. Ainda bem que o jogo é terça. Sem tempo para treinar, mas para buscar reverter o quanto antes. União total. "William Matheus vai viajar pra SC, vamos ver a questão física de quem jogou hoje. Vamos avaliar com a cabeça mais fria para montar o time. Vai ter cobrança, críticas, entendemos mas agora temos que nos fechar e buscar" disse o comandante.

Ele também pediu o apoio da torcida, por mais complicado que seja o momento do Coxa. "Eu diria para o torcedor, por mais que seja difícil e não era o que ninguém pensava para este momento. Mas vai ficar pior se a torcida largar. É cedo pra gente largar a toalha. Agora é o momento da torcida estar junta" explicou.

Na próxima terça-feira (21), o Coxa enfrentará o Criciúma, às 19h15, no estádio Heriberto Hülse, pela 22ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Atlético-GO, joga fora de casa contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 21h30.