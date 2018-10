Visando recuperação no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro recebe Bahia no Mineirão

Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Mineirão, em Belo Horizonte

Um confronto marcado por motivos distintos. Na tarde deste domingo (19), o Cruzeiro encara o Bahia, no Mineirão, às 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com apenas um ponto conquistados nas últimas quatro rodadas, a Raposa espera encontrar os caminhos da vitória. Já o Tricolor, volta a sua atenção para o torneio nacional após ser eliminado da Copa do Brasil.

Vindo de três derrotas e um empate, o time estrelado ocupa a oitava colocação, com 25 pontos ganhos. Para o duelo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com a presença de Edílson e do meia Arrascaeta.

Na 13ª posição, com 21 pontos somados, a equipe baiana chega para o confronto com três empates e uma vitória. Com retornos de peças importantes e alguns jogadores suspensos, o treinador Enderson Moreira encontrou dificuldades para escalar o time.

Com desfalque, Mano Menezes ainda não definiu escalação

Foto:Divulgação/Cruzeiro

Sem poder contar com Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Edílson, com edema na coxa direita, Mano Menezes poderá optar por Lucas Romero, porém, Ezequiel também entra na briga pelo lado direito. Já para o uruguaio, o comandante celeste ainda não definiu.

“Não decidi ainda o que vou fazer, mas está no meu pensamento. Tenho que pensar que, ao substituir o Edílson, tenho que pensar na possibilidade de ele não poder jogar num jogo adiante. Nessa situação, Romero e Ezequiel são opções. Tenho que ver outros jogadores que não vi nessa função para que, quando o Arrascaeta for para a Seleção, eu precisaria substituí-lo. Temos um meia pelo lado direito (Robinho), e eu vou escolher um jogador mais agudo para ocupar o lado esquerdo”, explicou.

Provável escalação: Fábio; Lucas Romero (Ezequiel), Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Rafinha (David); Barcos.

Bahia enfrenta a Raposa com a volta do goleiro Douglas

Foto:Divulgação/Bahia

O treinador Enderson Moreira terá a disposição o lateral Paulinho, o atacante Clayton, e o goleiro Douglas - recuperado de uma lesão no ombro. O desfalque ficou para o zagueiro Tiago, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Após dois meses parado,devido a uma saída de bola, Douglas comemorou a volta aos gramados e poder está de volta com os companheiros de time.

"É um dia que vai marcar, ser relacionado, mas eu tenho procurado, a cada dia, comemorar as conquistas diárias, que não vistas por muitos. Quem me acompanha tem visto que a evolução no tratamento tem sido excelente. Espero ter outros dias de alegrias, de conquista com o grupo. Mas hoje estou muito feliz por voltar a viajar, estar com o grupo", expressou.

Provável escalação: Anderson (Douglas); Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Elton; Zé Rafael, Vinícius e Edigar Junio; Gilberto. Treinador: Enderson Moreira.