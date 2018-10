Barbieri aponta falta de atenção do Flamengo após revés: "Início de jogo desastroso"

O Flamengo foi derrotado pelo o Atlético-PR, na Arena da Baixada, na manhã deste domingo (19) por 3 a 0 e se distanciou ainda mais da liderança do Campeonato Brasileiro, caindo para o terceiro lugar e podendo acabar a rodada quatro pontos atrás do líder.

Após o revés, Maurício Barbieri se mostrou insatisfeito com o desempenho do time. O rubro-nego levou os três gols do jogo no primeiro tempo, em um intervalo de 10 minutos.

"Os 20 minutos iniciais definiram a partida, foram cruciais. Aí, tem algumas questões que levamos em consideração. Alertamos que o Atlético procura usar a vantagem do começo de jogo pela condição particular de campo e cometemos erros em excesso. A partir dali, encaixamos, tivemos chance, mudamos no intervalo e tivemos o domínio completo no segundo tempo. Eles criaram nos contra-ataques. O Santos fez grandes defesas, é um resultado muito ruim devido início de jogo desastroso que tivemos”, disse.

Barbieri também falou sobre objetivo de ganhar o campeonato, e mudanças que devem ser feitas: "A gente teve um desempenho bom nesse primeiro turno, nós terminamos entre os primeiros, acho importante ressaltar isso. Desde o início do campeonato a gente vem dizendo que não importa quem lidera a competição no início mas sim quem está em primeiro na última rodada. Continua sendo nosso objetivo. Temos ajustes para fazer, como qualquer equipe”, falou o técnico rubro-negro.

O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (23), contra o Vitória, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.