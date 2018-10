De olho na liderança e sem Guerrero, Internacional recebe Paraná no Beira-Rio

Buscando manter a boa fase e se aproximar do líder, o Internacional recebe o desesperado Paraná, no Beira Rio, neste domingo (19), às 11h (de Brasília), pela 19° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Colorado vem de uma sequência invicta e uma nova vitória fará a equipe ter a melhor campanha no Brasileirão. Já a equipe paranaense busca uma vitória para tentar sair da lanterna.

Sonhando com a liderança

Ocupando a terceira posição, com 35 pontos o Internacional está atrás do Flamengo, com 37 e São Paulo com 38, e nem pode pensar em tropeçar, se quiser brigar pela liderança do Brasileirão. O Colorado espera um bom público na manhã deste domingo, no Beira-Rio, em razão do ótimo momento da equipe gaúcha e da contratação do atacante Paolo Guerrero, que acompanhará o jogo de um dos camarotes do estádio.

Em busca da recuperação no Campeonato

Já o Paraná, na lanterna da competição, com apenas 14 pontos, tem cinco pontos a menos do que o Vitória primeiro time fora do z4. Diferente do Inter, o Tricolor vem de maus resultados resultados, nos últimos quatro jogos vem de derrotas para Atlético-MG, por 2 a 0, para o Palmeiras, por 3 a 0 e Ceará, por 1 a 0, e empatou por 1 a 1 com o Botafogo.

Mudanças na equipe

Ainda sem poder contar com o atacante Paolo Guerrero recentemente contratado junto ao Flamengo, o técnico Odair Helmann deve fazer algumas mudanças no Colorado. A principal mudança será na zaga, sem o zagueiro Victor Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Emerson Santos será seu substituto.

O treinador também tem problemas na lateral-direita. Sem conseguir contar com o titular Zeca, que se recupera de uma lesão no tornozelo, o substituto imediato, o Fabiano, deixou o jogo contra o Fluminense sentindo dores na coxa e será reavaliado. Com dores musculares, D'Alessandro também desfalca o Inter.

Novo treinador e busca pela vitória

Por outro lado, o Paraná tem novo treinador, após a demissão de Rogério Micale o Tricolor apresentou na última sexta-feira (17), Claudinei Oliveira. E o treinador já chega tendo que resolver problemas na zaga, já que o zagueiro Cleber Reis, foi expulso, no empate contra o Botafogo no último domingo (11), Rayan deve ser o substituto.

Com pouco tempo para trabalhar e em busca de tirar o Paraná da lanterna do campeonato, Claudinei Oliveira pode alterar a equipe titular. Wesley Dias e Jhonny Lucas disputam uma posição no meio de campo, assim como Rafael Grampola e Carlos buscam uma vaga no ataque.

Histórico do confronto

35 jogos

12 vitórias do Inter (40 gols)

15 vitórias do Paraná (47 gols)

8 empates.

Últimos jogos

Pelo Campeonato Brasileiro Série B, no dia 20 de junho de 2017, o Internacional recebeu o Paraná, no Beira Rio, e ficou no empate em 0 a 0, em jogo válido pela 9° rodada.

Já na 28° rodada da Série B, no dia 3 de outubro de 2017, o Paraná venceu o Internacional por 1 a 0, na Arena da Baixada. O gol foi marcado por Iago Maidana.