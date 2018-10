Inter vence o Paraná nos acréscimos e alcança melhor campanha dos pontos corridos.

A equipe comandada por Odair Hellmann sofreu para vencer o Paraná no estádio Beira-Rio. O gol salvador veio em uma bela cobrança de falta de Camilo. O meia fez o seu primeiro gol com a camisa colorada desde sua chegada em 2017. O time gaúcho ocupa a primeira posição momentânea, torcendo por uma vitória da Chapecoense no Morumbi para se tornar o virtual campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O jogo contra o Paraná foi sofrido, no primeiro tempo a equipe teve a posse da bola e até criou chances de gol. O goleiro Richard, do Paraná, fez boas intervenções e garantiu o empate na primeira etapa.

Já no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto e as duas equipes não tiveram grandes chances de gol. Odair colocou Rossi no lugar de Fabiano, puxando Edenílson para a lateral. A partir daí a equipe colorada teve muitas dificuldades no setor de meio-campo, que era majoritariamente ocupado por jogadores da equipe visitante.

Eis que aos 24 minutos do segundo tempo entra o que seria o protagonista da suada vitória colorada. Jonatan Álvez deu lugar a Camilo, que passou a ser o responsável pela distribuição de jogo. E o jogo não teve grandes emoções até os acréscimos da partida, quando surgiu a falta sobre o atacante Rossi. Camilo cobra com maestria no canto superior direito do goleiro Richard, a bola beija a trave e balança as redes paranaenses.

O grande problema da partida ficou por conta da suspensão de Nico López, o uruguaio tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca o Inter na próxima quarta-feira contra o Bahia, em Salvador.